Régulation des Gafa : la fin de l'impunité en 2020 ?

Ça chauffe de plus en plus pour les Gafa. Google, Apple, Facebook et Amazon n'ont jamais autant été dans les radars des régulateurs européens, mais aussi américains. C'était la grande nouveauté de 2019 : jusqu'alors les plus fervents défenseurs de leurs « big tech », les États-Unis osent désormais leur demander des comptes et remettre en question leur domination économique. De l'Autorité américaine de la concurrence (Federal Trade Commission ou FTC) au département de la Justice (DoJ), jusqu'à la commission des Affaires juridiques de la Chambre des représentants, tous ont lancé des enquêtes visant les mastodontes de la tech courant 2019. Sans oublier une coalition inédite de 50 procureurs des États fédérés, qui a diligenté, en septembre, une enquête antitrust à l'encontre de Google.

Face à ces géants devenus surpuissants, un courant encore plus radical se fait entendre : les appels au démantèlement se multiplient, notamment par la voix d'Elizabeth Warren, candidate à la primaire démocrate en vue de l'élection présidentielle américaine de 2020... Le premier axe d'attaque est économique. Les autorités américaines et européennes soupçonnent sérieusement les Gafa d'abus de position...