Au Forum de Davos, Emmanuel Macron imagine un monde post-Covid sans inégalités

Le combat du président de la République française contre les inégalités n'est pas nouveau : il avait fait de l'égalité des chances et de la méritocratie une des lignes conductrices de sa campagne présidentielle de 2017, et une fois arrivé à l'Elysée il s'était présenté comme le "président des classes moyennes". La crise du Covid-19 et le questionnement sur le changement de paradigme économique ont été l'occasion de réaffirmer ses engagements lors d'une intervention au Forum virtuel de Davos ce mardi.

Alors qu'une récente étude de l'ONG Oxfam affirme que « les 1.000 personnes les plus riches du monde ont retrouvé leur niveau de richesse d'avant la pandémie en seulement neuf mois, quand il pourrait falloir plus de dix ans aux personnes les plus pauvres pour se relever des impacts économiques », les disparités économiques surviennent au coeur des politiques du G20 réuni à Davos en visioconférence.

Repenser le capitalisme

« Nous ne sortirons de cette pandémie qu'avec une économie qui lutte contre les inégalités », a déclaré Emmanuel...