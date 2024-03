AUKUS : le Japon prêt à rejoindre l'alliance de défense occidentale pour se protéger de la Chine

Voilà de quoi encore accroître la militarisation des puissances en mer de Chine et dans le Pacifique. Kurt Campbell, le secrétaire d'Etat américain adjoint, a confié, ce vendredi, qu'une coopération du Japon avec l'alliance de défense AUKUS sera discutée en avril entre le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président américain Joe Biden, selon un haut diplomate américain.

Pour rappel, Fumio Kishida doit rencontrer le chef d'Etat américain le 10 avril à Washington. Le Premier ministre japonais doit aussi participer le lendemain au premier sommet trilatéral de sécurité entre les Etats-Unis, le Japon et les Philippines, prévu lui aussi dans la capitale fédérale américaine.

« Il y a clairement des domaines où le Japon pourrait apporter une capacité substantielle en matière de sécurité et de recherche technologique pour faire avancer des objectifs communs en Indo-Pacifique », a déclaré Kurt Campbell, le secrétaire d'Etat américain adjoint.

Ces domaines « comprennent la robotique avancée, des initiatives dans la cybernétique et des projets dans la lutte anti-sous-marine », a poursuivi le haut fonctionnaire dans un entretien accordé à plusieurs médias, dont le quotidien japonais Nikkei et publié ce vendredi.

Lire aussiAUKUS : l'Australie se dote d'une flotte de sous-marins américains

L'alliance AUKUS contre la Chine

Fondée en 2021, l'alliance AUKUS vise à renforcer les liens de défense entre Washington, Londres et Canberra, sur fond de montée en puissance militaire de la Chine en Asie-Pacifique.

Si la situation semble s'apaiser puisque l'Australie a salué mercredi la « stabilité » retrouvée de ses relations, longtemps tendues, avec Pékin à l'occasion d'une visite du chef de la diplomatie chinoise à Canberra, les alliés de Washington craignent toujours l'arrivée d'une guerre dans la mer de Chine en cas d'invasion de Taïwan -allié des Etats-Unis- par Pékin. Ce vendredi, trente-six avions militaires chinois ont d'ailleurs été détectés autour de l'Etat insulaire, a annoncé le ministère de la Défense de l'île. Il s'agit du plus important déploiement cette année, en réaction, selon des analystes, à des visites d'une responsable taïwanaise en Europe.

Lire aussiSous-marins : les Pays-Bas plongent avec Naval Group

L'Australie en passe d'acheter des sous-marins par le biais de l'alliance

L'un des grands volets de l'alliance AUKUS porte sur la cyberguerre, l'intelligence artificielle (IA) et le développement de missiles hypersoniques de longue portée.

En outre, un des deux piliers consiste à équiper l'Australie d'une flotte de puissants sous-marins à propulsion nucléaire, un projet qui pourrait coûter jusqu'à 240 milliards de dollars sur 30 ans. Mais « le Japon a clairement fait savoir qu'il n'était pas intéressé à ce stade par le premier pilier » du pacte, a précisé Kurt Campbell.

À ce sujet, l'Australie a annoncé jeudi un partenariat avec le groupe de défense britannique BAE Systems pour la construction de futurs sous-marins à propulsion nucléaire. Les détails n'ont pas été précisés mais ce partenariat devrait, selon des responsables de la défense australiens, aboutir à la construction d'au moins cinq sous-marins. Les premiers doivent être construits en Grande-Bretagne tandis que les suivants le seront dans les chantiers navals d'Adélaïde, dans le sud de l'Australie. Des responsables australiens estiment qu'il faudra mobiliser 20.000 personnes - techniciens, ouvriers métallurgistes, électriciens et soudeurs - pour concrétiser ce projet.

Ce vendredi, l'Australie a affirmé que l'accord allait « se concrétiser ». « Les trois gouvernements concernés travaillent à un rythme soutenu pour y parvenir », a déclaré à la presse le ministre australien de la Défense, Richard Marles. « Cela va se concrétiser et nous avons besoin que cela se concrétise », a-t-il ajouté.

Et pour cause, l'Australie dispose à ce jour d'une flotte de sous-marins diesel-électriques vieillissants, plombés par des défauts de conception. Canberra espère disposer de huit navires à propulsion nucléaire d'ici les années 2050. Elle mise pour cela sur un mélange des nouveaux sous-marins de la classe AUKUS construits dans le pays et au Royaume-Uni, et des navires de la classe Virgina achetés aux Etats-Unis.

Donald Trump menace AUKUS

Néanmoins, après à peine deux ans d'existence, des signes indiquent déjà qu'AUKUS et son principal projet pourraient être menacés. Certains craignent que Donald Trump n'abandonne le pacte s'il remporte les élections présidentielles de novembre et qu'il revienne à sa politique étrangère « l'Amérique d'abord ».

Face à l'émergence de points chauds potentiels dans le monde entier et à l'attitude de plus en plus agressive de la Chine dans le détroit de Taïwan, Grant Shapps, ministre britannique de la Défense en visite en Australie, a insisté ce vendredi sur le fait qu'AUKUS était plus importante que jamais. Après des décennies de paix relative, Grant Shapps a observé que la planète passait lentement d'une ère « d'après-guerre » à une ère « d'avant-guerre ». « Nous vivons une époque plus dangereuse », a-t-il mis en avant lors d'une visite du chantier naval d'Osborne, en Australie-Méridionale.

(Avec AFP)