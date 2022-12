Bernard Arnault détrône Elon Musk et devient l'homme le plus riche du monde

Le Français Bernard Arnault, PDG du groupe de luxe LVMH, et sa famille ont pris la tête mercredi du classement Forbes des plus grosses fortunes du monde avec 185,1 milliards de dollars, devançant l'Américain Elon Musk, patron de Tesla, SpaceX et Twitter.

L'homme d'affaires français de 73 ans et sa famille ont pris la tête de ce classement réalisé en temps réel, en raison d'un effritement de la fortune d'Elon Musk, du fait notamment d'un net recul de l'action Tesla mercredi à la Bourse de New York. Bernard Arnault avait déjà occupé cette place pendant quelques heures en mai 2021.

Mais vers 18h30, Elon Musk (avec une fortune de 184,9 milliards de dollars) est repassé devant Bernard Arnault (184,7 milliards). L'homme d'affaires indien Gautam Adani (134,8 milliards), à la tête d'un conglomérat, figurait à la 3e place, tandis que Jeff Bezos (111,3 milliards), fondateur d'Amazon, était à la 4e place.

Jusqu'ici la place de leader de ce classement mondial des grandes fortunes était également disputée par Jeff Bezos. Mais il a lui aussi subit le coup de froid sur les valeurs tech cotées à Wall Street, suite au relèvement des taux d'intérêts de la Banque fédérale américaine débuté en septembre 2022.

Le luxe ne connaît pas la crise

A l'inverse, les ventes du luxe continuent, elles, de bien se porter, renforçant la fortune du patron du premier groupe mondial. En 2022, le marché devrait valoir 1.400 milliards d'euros, soit une progression de 13% sur un an, à taux de change constant.

Au-delà des attentes, LVMH (qui possède Louis Vuitton, Dior et Sephora, Bulgari et Tiffany) a ainsi enregistré 19.755 milliards d'euros de vente entre juillet et septembre (+19% rapport à la même période de 2021). En pleine reprise post Covid, les consommateurs ont en effet maintenu leurs achats dans le luxe. Les ventes ont également été portées par ses clients fortunés qui se sont rués sur ses marques de mode, dont les Américains qui profitent de la force du dollar pour visiter les boutiques en Europe lors de la réouverture. Enfin, en Chine, LVMH a bénéficié d'une amélioration de ses activités grâce à l'assouplissement des restrictions anti Covid-19.

(avec AFP)