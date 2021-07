Bernard Arnault rachète 60% de la maison de couture italienne Etro

Le PDG du numéro un mondial du luxe LVMH, Bernard Arnault, met la main sur la maison de couture milanaise Etro, par l'intermédiaire du fonds de capital-investissement L Catterton cofondé par LVMH, selon un communiqué publié dimanche par Etro.

"L Catterton Europe achètera une participation majoritaire dans la société, tandis que la famille Etro conservera une part minoritaire significative", selon ce communiqué.

Fondée en 1968 par Gerolamo Etro, la maison milanaise, née comme un fabricant de tissus avant de devenir une marque de prêt-à-porter à part entière, est actuellement contrôlée par ses quatre enfants. Le rachat doit être finalisé "d'ici à la fin de l'année", le fondateur prendra la fonction de président de la société après l'opération.

"Nous pensons que la collaboration avec L Catterton ouvrira une nouvelle phase de croissance et consolidation du rôle d'Etro parmi les marques de mode les plus durables et prestigieuses", a réagi Gerolamo Etro, cité dans le communiqué.

Etro valorisée à 500 millions d'euros

LVMH détient déjà plusieurs maisons du luxe italien, dont Fendi, les cachemires Loro Piana ou encore le joaillier Bulgari. C'est à l'issue d'une "longue négociation" que les enfants du fondateur de la marque, Ippolito, Jacopo, Kean et Veronica, ont décidé de céder "60% du capital" du groupe de luxe au fonds L Catterton, d'après le quotidien italien La Repubblica.

Ils resteront actionnaires à hauteur de 40%, soit 10% chacun. Toujours selon le journal, la famille resterait propriétaire de tous les actifs immobiliers liés à l'activité du groupe, des magasins au siège social. Selon des sources financières, la maison, qui avait fin 2020 une dette s'élevant à une cinquantaine de millions d'euros, serait valorisée à environ 500 millions d'euros.

Etro, dont le réseau compte 140 magasins monomarque à travers le monde, possède une ligne de vêtements pour hommes, une autre pour femmes, en plus des accessoires, des parfums et d'autres produits, notamment de décoration et de linge de maison. La marque, dont les collections de prêt-à-porter féminin et masculin sont présentées chaque saison à la Fashion Week de Milan, sa ville de naissance, est connue entre autres pour son utilisation du motif cachemire ou paisley.

Cette annonce arrive cinq mois après le rachat d'une part majoritaire de la marque allemande Birkenstock par le même fonds associé à la Financière Agache de la famille Arnault. Cette opération avait valorisé le fabricant des célèbres sandales à environ 4 milliards d'euros.

Il est important de noter que le luxe profite d'un contexte post Covid-19 moins dévastateur que pour d'autres secteurs. De fait, l'industrie pourrait sortir de la crise dès cette année, et ce notamment grâce à la forte demande des acheteurs chinois et américains, a indiqué le cabinet de conseil Bain en mai. Le scénario le plus probable est celui d'une reprise complète en 2022, après que les ventes de produits de luxe ont chuté de 23% à 217 milliards d'euros l'an passé, soit la plus forte baisse jamais enregistrée et la première depuis 2009, selon le cabinet de conseil.

(Avec AFP)