Brésil : Bolsonaro veut un choc de simplification du système fiscal, l'un des plus compliqués au monde

Photo d'illustration. Arrivé au pouvoir il y a un an, le président Jair Bolsonaro a fait de la réforme de la fiscalité une de ses priorités de 2020. (Crédits : Reuters)

Une entreprise brésilienne de taille moyenne consacre plus de 1.500 heures par an au calcul et au paiement de ses impôts, selon un rapport récent de la Banque mondiale. À titre de comparaison, les entreprises y consacrent en moyenne 139 heures en France. Le Brésil se classe ainsi parmi les dix pires pays au monde en termes de fiscalité. Pour corriger cette situation, députés et sénateurs devraient commencer à se pencher en février sur plusieurs projets de loi sur la fiscalité.