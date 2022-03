Selon Zelensky, plusieurs oligarques russes, dont Abramovitch, ont proposé d'aider financièrement l'armée ukrainienne

Impossible de dire si les propos sont vrais ou pas, mais dans tous les cas les déclarations de Volodymyr Zelensky faites lors d'un entretien en visioconférence avec plusieurs médias russes sont détonantes et sont de nature à jeter le trouble en Russie. Selon le président ukrainien plusieurs hommes d'affaires russes ont proposé d'aider financièrement l'Ukraine, notamment pour soutenir son armée, dont le milliardaire Roman Abramovitch, un proche de Vladimir Poutine visé par des sanctions des Etats-Unis, l'Union européenne et du Royaume-Uni.

"On a eu des signaux de lui et de quelques autres hommes d'affaires, proposant: 'on peut aider d'une manière ou d'une autre, on peut faire quelque chose' a-t-il déclaré.