Chine : l'indice PMI manufacturier sous la barre des 50, un plus-bas depuis 2016

L'activité dans le secteur manufacturier chinois s'est contractée en décembre pour la première fois depuis plus de deux ans, du fait d'un ralentissement de la demande qui souligne les difficultés que rencontre l'économie chinoise dans le contexte de guerre commerciale avec les États-Unis.

L'indice PMI manufacturier officiel, élaboré par la société d'information économique IHS Markit (*), est tombé à 49,4 en décembre, sous le seuil qui sépare contraction et expansion de l'activité, montrent les résultats publiés lundi des enquêtes réalisées par les pouvoirs publics chinois auprès des directeurs d'achats.

Il s'agit de sa première contraction depuis juillet 2016 et le PMI le plus faible depuis février 2016 (49). Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une contraction mais attendaient un indice PMI de 49,9.

Des mesures supplémentaires attendues en 2019

Ces statistiques suggèrent qu'une série de mesures de soutien à l'économie engagées cette année par Pékin n'ont pas encore porté leurs fruits. Des mesures supplémentaires sont attendues en 2019.

Près d'un mois jour pour jour après que le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ont convenu d'une trêve commerciale de 90 jours, des incertitudes demeurent quant à la faculté des Etats-Unis et de la Chine à parvenir à un accord commercial avant le 1er mars.

D'après les données du Bureau national chinois de la statistique, l'indice des commandes à l'exportation a été ramené à 46,6 contre 47,0 en novembre, reflétant une baisse de la demande extérieure pour le septième mois consécutif.

Pour le secteur des services, qui représente plus de la moitié de l'économie chinoise, l'indice officiel PMI a rebondi en décembre, pour s'établir à 53,8 contre 53,4 le mois précédent.

(Avec Reuters)

___

REPÈRES

(*) Markit Economics est une société d'information financière britannique fondée en 2003 par le Canadien Lance Uggla et qui a fusionné en mars 2016 avec l'entreprise d'information économique américaine IHS (Information Handling Services) fondée en 1959. L'Indice PMI, selon ses concepteurs de Markit, est un indicateur de conjoncture économique qui donne l'état du secteur privé, et qui est obtenu par le suivi de l'évolution de variables telles que les ventes, l'emploi, les stocks et les prix.