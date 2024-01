Chine : pour résoudre la crise, Pékin annonce un nouveau soutien financier à l'immobilier

La Chine a fait part ce vendredi de son intention de gonfler le soutien financier à son secteur immobilier en crise. Parmi les mesures avancées, figure l'octroi de nouveaux prêts dès les prochains jours. Objectif, parer aux défaillances dans ce secteur-clé de la deuxième économie mondiale.

« Compte tenu des difficultés de financement actuelles de certains projets immobiliers », les gouvernements locaux vont « proposer une liste de projets pouvant bénéficier d'un soutien financier », a détaillé le ministère chinois du Logement.

Le journal officiel du ministère chinois du Logement a précisé que les premiers prêts « seront disponibles avant la fin du mois », qui se termine mercredi. Aucune information n'a toutefois été donnée sur les critères qui seront retenus pour bénéficier de ces prêts.

Pour Pékin, préserver ce secteur est crucial pour le pays. L'immobilier a connu durant deux décennies une croissance fulgurante. Celle-ci a permis au secteur de représenter au sens large plus du quart du PIB de la Chine. Mais les géants du secteur se sont retrouvés depuis 2021 dans une situation très difficile.

Une crise majeure

A l'origine de cette crise, un emballement du secteur. Durant des décennies, les nouveaux logements en Chine étaient payés avant même leur construction par les propriétaires. En parallèle, les groupes finançaient facilement leurs nouveaux chantiers à crédit. L'endettement massif du secteur a toutefois été perçu ces dernières années par le pouvoir comme un risque majeur pour l'économie et le système financier de l'Empire du Milieu.

Résultat, Pékin a ainsi durci à partir de 2020 les conditions d'accès au crédit des promoteurs immobiliers, tarissant les sources de financement de groupes déjà endettés. Une décision qui a mis en graves difficultés des groupes comme Evergrande. Ce géant immobilier évaluait ses dettes à 328 milliards de dollars et s'est retrouvé en défaut de paiement pour la première fois en 2021. Le groupe, comme d'autres, cherche désormais à restructurer sa dette par tous les moyens. De son côté, le promoteur Country Garden, aussi en difficultés, est censé rembourser un milliard de dollars demain, samedi.

Les faillites de plusieurs géants du secteur ont entraîné une véritable crise de confiance dans l'immobilier chinois. En décembre, les principales villes de Chine ont encore enregistré une baisse des prix de l'immobilier sur un mois, selon les chiffres officiels. Sur 70 villes qui composent l'indicateur officiel de référence, 62 étaient concernées (contre 33 en janvier 2023, signe de dégradation de la situation).

La secousse a eu des répliques sur d'autres secteurs de l'économie chinoise. En conséquence, le pays a vu sa croissance annuelle s'établir à 5,2%, soit un sérieux coup de frein sur l'activité. A noter, cette baisse de l'activité n'est pas nouvelle : l'an dernier, le PIB du géant asiatique avait progressé de 3%, loin de l'objectif officiel de 5,5%, et l'un des rythmes les plus faibles enregistrés par le pays depuis quatre décennies. En décembre, les plus hauts dirigeants du Parti communiste (PCC) ont avoué que le pays allait rencontrer des « difficultés » pour relancer l'activité économique du pays.

Des plans de soutien aux effets lents

Pourtant, Pékin a déjà plusieurs fois annoncé des mesures pour sauver son secteur immobilier. Les banques chinoises ont accordé l'an dernier pour près de 10.000 milliards de yuans (1.290 milliards d'euros) de prêts au secteur immobilier, selon des données publiées cette semaine. Mais les résultats n'ont eu pour le moment que peu d'effets sur la crise.

Autre signe que le gouvernement s'apprête à soutenir davantage ce secteur, le Parlement chinois a publié le 23 novembre un rapport appelant les banques à faire davantage pour l'immobilier. La liste des entreprises, qui aurait été établie lors d'une réunion en octobre avec le directeur de la Banque populaire de Chine, indique que les banques devront renforcer leur aide aux promoteurs afin de mettre en œuvre le principe de « livraison garantie ». Le document établi à l'issue de la réunion demande également aux institutions financières de « soutenir les besoins de financement raisonnables des sociétés immobilières, de réduire le risque de défaut de crédit et d'apaiser les craintes des personnes qui achètent des logements à long terme ».

Pékin souhaite aussi secourir son secteur financier La Chine connaît aussi des déboires en Bourse. Ainsi, suite a une très mauvaise année pour les actions chinoises, selon Bloomberg, la bourse indienne a atteint 4.300 milliards de dollars lundi, dépassant pour la première fois de son histoire la Bourse de Hongkong et ces 4.290 milliards. Mais toujours, selon Bloomberg, les autorités chinoises envisageraient de prendre des mesures à hauteur de 278 milliards de dollars pour soutenir leurs marchés financiers, via un fonds de stabilisation qui achèterait des actions via la place de Hongkong. « La question de la suffisance des mesures de soutien se pose car les investisseurs étrangers ont fui les marchés chinois, échaudés par quatre ans de décisions erratiques et brutales des autorités chinoise, que ce soient les mesures sanitaires, les durcissements soudains de règlementation, les disparitions de chefs d'entreprises », relève Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France, dans une note. D'autant que la reprise ne semble pas pour cette année.

(Avec AFP)