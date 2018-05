Chine-USA : les discussions commerciales s'ouvrent, la prudence domine

(Article publié le 3 mai à 12h05, mis à jour à 15h17 avec le graphique de notre partenaire Statista)

Dénonçant depuis des mois le colossal déficit des États-Unis avec la Chine (375,2 milliards de dollars !) et les pratiques commerciales "déloyales" de Pékin, le président américain Donald Trump a missionné le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin pour mener les tractations avec le régime communiste.

L'enjeu est de taille : désamorcer la guerre commerciale avec la Chine, sous la menace de droits de douane portant sur quelque 50 milliards de dollars de produits exportés vers les États-Unis. La mesure pourrait se concrétiser dès le 22 mai, selon le Bureau du représentant américaine au commerce (USTR). Dans ce cas, les Chinois ont fait savoir qu'ils répliqueraient en taxant le soja, les avions Boeing ou encore les voitures.

--

(Le soja américain est l'un des produits les plus exportés vers la Chine en 2017. Pékin menace de le surtaxer en représailles des droits de douane que les Etats-Unis souhaitent imposer. Cliquer pour agrandir le graphique. Crédit : Statista)

--

Trump veut réduire le déficit abyssal avec la Chine

La délégation américaine, arrivée ce jeudi 3 mai dans la capitale chinoise, réunit le gratin de la politique commerciale américaine, dont le secrétaire au Commerce Wilbur Ross, le représentant au Commerce (USTR) Robert Lighthizer et le conseiller économique en chef de la Maison Blanche Larry Kudlow. Côté chinois, les discussions sont menées par le vice-Premier ministre Liu He, très proche du président Xi Jinping et grand orchestrateur de la politique économique du géant asiatique. Elles dureront jusqu'à vendredi.

Concrètement, les États-Unis, qui réclament une réduction de 100 milliards de dollars du déficit des échanges avec la Chine (sur 375 milliards de dollars en 2017), entendent obtenir une plus grande ouverture du marché chinois. Ils exigent également une protection renforcée des droits de propriété intellectuelle, fustigeant les joint-ventures "forcées" et transferts technologiques imposés par Pékin aux entreprises étrangères. Une concurrence déloyale, en somme.





Lire aussi : Chine : chute surprise des exportations, mais bond de l'excédent avec les Etats-Unis

La prudence domine

Selon des experts, l'issue la plus probable de ces pourparlers sera un engagement des deux parties à poursuivre les discussions - ces dernières n'exprimant d'ailleurs qu'un optimisme extrêmement circonspect sur un possible accord commercial à l'issue de ces deux jours de discussions.

"C'est une étape constructive, pour peu que les États-Unis soient sincères (...) mais vu la complexité des économies des deux pays, il n'est pas réaliste d'imaginer résoudre tous les contentieux avec (cette seule séquence) de négociations", a averti mercredi Hua Chunying, porte-parole de la diplomatie chinoise.

Avant son départ de Washington, M. Lighthizer avait également averti : "Je veux toujours espérer mais je ne suis pas toujours optimiste. C'est un très gros défi à relever".

À priori, comme l'indique Reuters, le suspense résiderait surtout dans les mesures à court terme que pourraient proposer Pékin afin de reporter l'entrée en vigueur des droits de douane.

(Avec AFP et Reuters)