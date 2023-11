COP 28 : les négociations sur le climat seront « ardues » selon Paris

Quelques jours avant le lancement de la 28e conférence de l'Onu sur le changement climatique (COP28), qui doit s'ouvrir le jeudi 30 novembre à Dubaï, aux Emirats arabes unis, jusqu'au 12 décembre, la France affiche ses inquiétudes.

« Nous nous attendons à des négociations ardues parce que le sujet en lui-même est difficile et qu'il emporte aujourd'hui des conséquences tangibles pour de nombreux pays », a indiqué l'Élysée à des journalistes.

« La difficulté que nous aurons sera de faire une démonstration d'engagement collectif et de capacité à surmonter les divisions habituelles entre le nord et le sud, ou les pays aspirant à un développement plus rapide et ceux qui ont déjà réalisé leur développement », a-t-on estimé. « Le contexte géopolitique n'aide pas » non plus, a ajouté cette source.

Une décision contraignante sur les fossiles?

Parmi les décisions les plus attendues de la COP28 figure le premier « bilan » de l'accord de Paris sur le climat de 2015, qui devra être adopté formellement par consensus. Un rapport technique publié début septembre a fait sans surprise le constat d'une action très insuffisante, et mis sur la table la question des énergies fossiles.

Quelques dizaines de pays parmi les 200 membres de la COP plaident donc pour la formulation d'un appel explicite à les réduire, ce qu'aucune COP n'a jamais réussi. Le charbon n'avait été cité pour la première fois qu'en 2021 à la COP26 de Glasgow. Et les ONG insistent pour que les engagements sur les fossiles soient contraignants.

Des divisions en vue sur le fonds pour les « pertes et dommages »

L'enjeu est énorme, puisque le monde devrait connaître en 2023 son année la plus chaude jamais enregistrée. Or, selon les plus récents calculs de l'Onu, les engagements actuels des pays laissent prévoir une baisse des émissions de 2% entre 2019 et 2030, au lieu des 43% préconisés pour limiter le réchauffement à 1,5°C par rapport à la période pré-industrielle. Le réchauffement devrait atteindre entre 2,5° à 2,9°C au cours du siècle.

Autre sujet très sensible: la création d'un fonds pour les « pertes et dommages » climatiques des pays vulnérables. La COP27, l'an dernier en Egypte, avait fini par en acter la création, au terme de vives tensions nord-sud. Un fragile compromis a été trouvé début novembre pour loger le fonds provisoirement à la Banque mondiale. Mais des questions cruciales sur le montant, les bénéficiaires etc. devront encore tranchées à Dubaï, alors que, avec les conflits en Ukraine et en Israël-Palestine, le monde se divise déjà sur la situation géopolitique.

Le nucléaire et le charbon parmi les priorités de Macron

La France a annoncé qu'elle portera plusieurs objectifs à la COP: le triplement des capacités renouvelables dans le monde d'ici 2030, le triplement des capacités nucléaires d'ici 2050, l'accélération de la fin des financements privés pour des centrales à charbon, la préservation des puits de carbone et la démonstration du lien entre lutte contre pauvreté et les engagements climatiques ou de biodiversité. L'agenda d'Emmanuel Macron s'articulera donc autour de ces thèmes, avec notamment un événement sur le nucléaire civil et l'autre sur la sortie du charbon.

Paris s'attend en revanche à ce que des pays producteurs d'hydrocarbures promeuvent les technologies de capture et de séquestration du carbone. Mais celles-ci représentent « une variable », « pas la solution aux besoins de transition énergétique », a jugé l'Élysée. « Il ne faut pas se laisser divertir » dans l'objectif de baisse des émissions, estime-t-on.

(Avec AFP)