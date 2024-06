Corée du Sud : un incendie d'une usine de batteries au lithium fait une vingtaine de morts

Un incendie survenu dans une usine de batteries au lithium du fabricant sud-coréen Aricell, à Hwaseong (Sud de Séoul), a provoqué la mort d'une vingtaine de salariés ce lundi. Plus de 100 personnes travaillaient dans l'usine lorsque des ouvriers ont entendu une série d'explosions au deuxième étage, où les batteries de lithium sont inspectées et emballées, a expliqué à l'agence de presse, Yonhap Kim Jin-young, un membre des pompiers ayant secouru les lieux.

Ce dernier a raconté à la presse que les pompiers avaient réussi à éteindre le brasier et qu'ils s'affairaient désormais au retrait des corps du bâtiment carbonisé par les flammes. « Une équipe de secours est entrée à l'intérieur et mène des opérations de recherche et de sauvetage », a-t-il indiqué.

Déjà « environ 20 corps ont été retrouvés » sur le site par les pompiers sud-coréens, qui ont réussi à s'introduire dans le bâtiment après avoir éteint le gigantesque brasier.

Lire aussiStellantis investit dans les batteries sodium-ion pour équiper ses voitures électriques... en 2029

35.000 batteries hautement inflammables stockées dans l'usine

Environ 35.000 batteries au lithium, seraient stockées au deuxième étage de l'usine où s'est déclaré l'incendie. « Il était difficile de rentrer dans le bâtiment car nous craignions que d'autres explosions ne se produisent », a déclaré Kim Jin-young, précisant que les pompiers ont réussi à éteindre les flammes à l'aide de « sable sec ».

Les batteries au lithium sont utilisées dans tous les domaines, des ordinateurs portables aux véhicules électriques. La Corée du Sud est d'ailleurs un important producteur de batteries, notamment celles utilisées dans les véhicules électriques. Mais ces dernières sont aussi hautement inflammables et difficiles à éteindre une fois en feu.

Des images diffusées par l'agence Yonhap ont montré des panaches de fumée grise s'élevant au-dessus du bâtiment de l'usine ravagé par les flammes. Le président sud-coréen, Yoon Suk Yeol, a demandé aux autorités locales de « mobiliser tout le personnel et les équipements disponibles pour se concentrer sur la recherche et le sauvetage des personnes », a indiqué son bureau. Yoon Sur Yeol a également prévenu les autorités qu'elles devaient « assurer la sécurité des pompiers compte tenu de la rapidité de la propagation du feu ».

De leur côté, les autorités locales ont mis en garde les habitants de la ville de Hwaseong contre les fumées, leur recommandant de ne pas sortir de chez eux. « Il y a beaucoup de fumée en raison des feux dans une usine. Veuillez faire attention à la sécurité, notamment en vous abstenant de sortir », indique un message d'alerte envoyé par SMS. « Incendie d'usine. Veuillez faire un détour par les routes avoisinantes et les habitants des environs sont priés de fermer les fenêtres », prévient un autre message.

Un précédent incendie de batterie en France

Il ne s'agit pas de la première fois qu'un lieu de stockage de batteries au lithium subit un incendie. En février, en France, un entrepôt aveyronnais de 3.000 m2 contenant 900 tonnes de batteries à 2,5% de lithium avait aussi pris feu.

D'après la préfecture, l'incendie, rapidement maîtrisé par les pompiers, n'avait pas fait de victime. « C'est très difficile de venir à bout de ces feux de batterie. Il a fallu ralentir l'extinction pour éviter que les zones à proximité ne soient contaminées », avait alors expliqué la préfécture. La fumée « qui s'échappait de ces batteries de lithium était très épaisse, très odorante, donc on savait qu'il y avait un potentiel de toxicité » avait ajouté la préfecture qui avait confiné, pendant plusieurs heures, les habitants dans un rayon de 500 mètres autour de l'incendie.

L'incendie et sa prise en charge avaient notamment été critiqués par Léon Thébault, porte-parole des Ecologistes (ex-EELV) aveyronnais, qui demandait, toujours en février, « à ce qu'il y ait des prélèvements non seulement dans l'air mais aussi dans les eaux et les sols au niveau de l'usine et autour pour s'assurer qu'il n'y a pas de conséquences sanitaires et environnementales ». Jugeant « insuffisant » le périmètre de confinement réduit à 500 mètres, l'écologiste attendait « les résultats de l'enquête pour connaître les causes de cet incendie », avait-il précisé à l'AFP.

L'association de défense de l'environnement Adeba jugeait sur sa page Facebook que « ce qui est arrivé très grave ». « Nous espérons beaucoup de l'enquête qui va suivre. Nous ne nous contenterons pas de communiqués rassurants de la préfecture, de l'entreprise et des élus locaux », avait-elle ajouté.