Surprise, le fabricant de batteries de voitures ACC suspend la construction de ses usines en Allemagne et en Italie

Les deux usines devaient être construites sur les sites historiques d'Opel et Fiat entre 2025 et 2026. Cette suspension serait liée à l'évolution des technologies de batteries, ACC souhaitant monter en puissance sur les modèles LFP, moins onéreux à produire. Les géants BYD et Tesla utilisent de plus en plus ce type de batteries pour leurs véhicules électriques.