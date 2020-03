Coronavirus : le FMI va tester le télétravail en grandeur nature

Le Fonds monétaire international va tester vendredi en conditions réelles sa capacité à faire travailler à distance tous ses collaborateurs employés au siège de l'institution financière internationale, sur fonds d'épidémie de coronavirus.

Ce test de résilience doit être mené le vendredi 13 mars et permettre de préparer les réunions du printemps qui se tiendront en "format virtuel" en avril.

"Cet exercice va nous permettre de renforcer la capacité du Fonds à poursuivre ses opérations et à être au service de ses membres en ces temps difficiles", a indiqué un porte-parole dans un courriel.

Des réunions dématérialisées

Le 3 mars, le FMI et son institution sœur la Banque mondiale avaient annoncé que leurs réunions de printemps, qui drainent habituellement des dizaines de milliers de personnes du monde entier dans la capitale américaine, seraient dématérialisées cette année à cause du nouveau coronavirus.

Du côté de la Banque mondiale, les tests de résilience se font par département. Lundi, c'était au tour de la communication de faire du télétravail, a expliqué un porte-parole depuis sa cuisine.

Au cours des réunions de printemps et d'automne, le FMI et la Banque mondiale publient et présentent leurs prévisions actualisées de croissance de l'économie mondiale.

L'ombre du Coronavirus

Elle seront scrutées encore plus attentivement cette année en raison de l'incertitude sur l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur une économie mondiale déjà en cours de ralentissement.

Délégations des pays membres des institutions, économistes, journalistes participent à de nombreuses conférences de presse, séminaires et débats sur une multitude de thématiques.

En marge de ces événements se tient également la réunion du G20.

C'est aussi l'occasion pour les pays membres de se retrouver et d'échanger en personne sur les sujets qui les occupent.