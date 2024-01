Coup de grâce pour Evergrande ? Un juge de Hongkong ordonne la liquidation du géant chinois de l’immobilier

Coup de grâce pour le géant chinois immobilier Evergrande ? Ce lundi, la Haute Cour de Hong Kong a ordonné la liquidation du promoteur surendetté après l'échec de la direction de présenter un plan de restructuration convaincant, comme la justice hongkongaise l'avait demandé en décembre dernier sous peine de nommer des liquidateurs indépendants du cabinet comptable KPMG. Une décision qui a fait plonger le cours de l'action de plus de 20% à la Bourse de Hong Kong, laquelle a décidé de suspendre la cotation du titre. La cotation de la filiale de véhicules électriques du groupe, Evergrande NEV a également été suspendue.

« (Considérant) l'absence évidente de progrès de la part de l'entreprise dans la présentation d'un plan de restructuration viable. (...) J'estime qu'il est approprié que le tribunal rende un jugement de liquidation de l'entreprise, et c'est ce que j'ordonne », a déclaré la juge Linda Chan, qui devrait présenter dans l'après-midi le détail de son jugement et pourrait nommer un liquidateur pour Evergrande.

Il n'est toutefois pas clair dans l'immédiat comment une décision prise dans la région chinoise semi-autonome de Hong Kong, peut se concrétiser en Chine continentale, où le groupe est basé.

« La décision de justice d'aujourd'hui est contraire à notre intention première (...) C'est extrêmement regrettable », a réagi Shawn Siu, le directeur général du groupe immobilier, auprès du média économique chinois 21st Century Business Herald.

Après l'ajournement de la séance du matin, Fergus Saurin, un avocat représentant un groupe de créanciers, a déclaré qu'Evergrande n'avait pas « engagé le dialogue » avec eux.

En défaut depuis 2021

L'an dernier, des créanciers internationaux avaient déposé une requête en liquidation devant un tribunal de Hong Kong contre le groupe Evergrande. Mais la procédure a traîné en longueur car les parties tentaient de négocier un accord. En mars 2023, le géant de l'immobilier avait offert aux créanciers la possibilité d'échanger leur dette contre de nouveaux titres émis par la société et des actions de deux filiales, Evergrande Property Services Group et Evergrande New Energy Vehicle Group. Mais les négociations ont été bloquées en septembre lorsque le président de l'entreprise, Xu Jiayin, a été « soumis à des mesures coercitives » par les autorités chinoises, en raison de soupçons d'infraction. La société a déclaré le même mois qu'elle ne pouvait pas émettre de nouvelles obligations car sa filiale en Chine, Hengda Real Estate Group, faisait l'objet d'une enquête.

Evergrande a été le plus grand promoteur immobilier de Chine. Mais il a accumulé les dettes jusqu'à montrer un passif de plus de 300 milliards de dollars. La dégringolade d'Evergrande, en défaut de paiement pour la première fois en 2021 et qui a été déclaré en faillite aux Etats-Unis, a été étroitement suivie par les autorités chinoises car le groupe était un pilier de l'économie chinoise.

Pékin prépare des mesures de soutien au secteur immobilier

L'annonce de la liquidation d'Evergrande intervient alors que la Chine a annoncé vendredi dernier davantage de soutien financier à son secteur immobilier en crise, dont l'octroi de nouveaux prêts dès les prochains jours pour parer aux défaillances dans ce secteur-clé de la deuxième économie mondiale. L'immobilier a connu durant deux décennies une croissance fulgurante qui a permis au secteur de représenter au sens large plus du quart du PIB de la Chine. Mais les déboires financiers de groupes emblématiques comme Evergrande ou Country Garden alimentent désormais la défiance des acheteurs, sur fond de logements inachevés et de chutes des prix du mètre carré. Ces difficultés se répercutent sur des centaines de milliers de sous-traitants et ont de lourdes conséquences sur l'emploi et la stabilité sociale dans le pays.

« Compte tenu des difficultés de financement actuelles de certains projets immobiliers », les gouvernements locaux vont « proposer une liste de projets pouvant bénéficier d'un soutien financier », a indiqué vendredi le ministère chinois du Logement. Le journal officiel du ministère chinois du Logement a précisé que les premiers prêts « seront disponibles avant la fin du mois », qui se termine ce mercredi. Aucune information n'a toutefois été donnée sur les critères qui seront retenus pour bénéficier de ces prêts.

Risque majeur pour l'économie chinoise

Durant des décennies, les nouveaux logements en Chine étaient payés avant même leur construction par les propriétaires et les groupes finançaient facilement leurs nouveaux chantiers à crédit. Mais l'endettement massif du secteur est perçu ces dernières années par le pouvoir comme un risque majeur pour l'économie et le système financier du pays.

Pékin a ainsi progressivement durci à partir de 2020 les conditions d'accès au crédit des promoteurs immobiliers, ce qui a tari les sources de financement de groupes déjà endettés. La Chine a plusieurs fois annoncé des mesures pour sauver son secteur immobilier mais les résultats n'ont eu pour le moment que peu d'effets. En décembre, les principales villes de Chine ont de nouveau enregistré une baisse des prix de l'immobilier sur un mois, selon les chiffres officiels.

Sur 70 villes qui composent l'indicateur officiel de référence, 62 étaient ainsi concernées (contre 33 en janvier 2023, signe de dégradation de la situation).

Les banques chinoises ont accordé l'an dernier pour près de 10.000 milliards de yuans (1.290 milliards d'euros) de prêts au secteur immobilier, selon des données publiées la semaine dernière.

(Avec AFP)