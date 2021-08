Covid-19 : le pass sanitaire gagne du terrain dans le monde entier

En vigueur depuis des semaines en Autriche, au Danemark, depuis quelques jours seulement en Italie et en France (où la contestation ne faiblit pas), le "pass sanitaire", qui réserve l'accès à certains lieux publics aux personnes vaccinées, guéries ou testées négatives, gagne cependant du terrain aux quatre coins de la planète.

Danemark, Hongrie et Autriche: les pionniers du système

Au printemps, la Hongrie, l'Autriche et le Danemark ont été parmi les premiers pays européens à mettre en place des systèmes de pass sanitaire.

Au Danemark, un pass est toujours obligatoire pour accéder à divers lieux, comme les salons de coiffure ou les salles de sport. Mais il ne sera plus nécessaire à partir de dimanche dans les musées, cinémas et théâtres et à partir du 1er septembre dans les bars et restaurants.

La Hongrie, qui a vacciné vite avec les vaccins russe et chinois, a commencé à délivrer des "certificats d'immunité" dès mars. A partir de mai, ces cartes ont été utilisées à la réouverture des hôtels, théâtres, cinémas et salles intérieures des restaurants.

Ces restrictions ont été levées depuis mais les certificats restent requis dans les établissements de santé et pour les rassemblements de plus de 500 personnes

En Autriche, dès la réouverture générale mi-mai, il fallait présenter un test négatif, un certificat d'anticorps ou une preuve de vaccination dans les hôtels, restaurants, salles de sport, musées, concerts, chez le coiffeur ou pour les événements sportifs. Cette règle reste en vigueur.

Union européenne: un certificat pour passer 33 frontières

Le pass sanitaire au format européen, comportant un flash code qui permet de vérifier si le porteur est vacciné ou dispose d'un test négatif récent, est entré en vigueur le 1er juillet dans l'UE.

Il permet aux voyageurs de passer les frontières de 33 pays du Vieux continent: les 27 États-membres de l'Union européenne et 6 autres pays voisins (Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Suisse). Toutefois, les règles varient selon les destinations et les pays d'origine.

Portugal et Irlande: un usage limité

Au Portugal, un pass sanitaire est requis pour séjourner dans un hôtel ou pour les cours collectifs dans les salles de sport. Il est aussi demandé pour accéder aux salles intérieures des restaurants, mais seulement le week-end et jours fériés.

En Irlande, le pass sanitaire n'est exigé que pour accéder aux salles intérieures des restaurants et des pubs.

France et Italie: un usage étendu

En France, le pass sanitaire est devenu obligatoire le 21 juillet à l'entrée des lieux de culture et de loisirs (musées, cinémas, parcs à thème, festivals, foires) accueillant plus de 50 personnes.

À partir de lundi 9 août, il est étendu (pour les plus de 18 ans) aux cafés, restaurants, avions, trains, autocars pour les longs trajets, aux foires et salons professionnels. Le pass devient également obligatoire pour les visiteurs ou patients non urgents des établissements de santé et maisons de retraite.

L'Italie impose depuis le 6 août un pass sanitaire pour entrer dans les salles de cinéma, musées et salles de sport, ou encore pour manger au restaurant à l'intérieur de l'établissement.

Ce "Pass vert" sera également obligatoire pour les passagers des vols intérieurs, trains longue distance et ferries à partir du 1er septembre ainsi que pour les enseignants, personnel des établissements scolaires et universitaires, étudiants d'universités.

Espagne et Allemagne: des mesures régionales

En Allemagne et en Espagne, les régions ont la main pour ce type de mesures.

En Espagne, la Galice (nord) a introduit le pass pour accéder à l'intérieur des bars, restaurants et discothèques des communes les plus touchées. Des mesures comparables ont été bloquées par la justice aux Canaries (Atlantique, ouest du Maroc) et en Andalousie (sud).

En Allemagne, selon les Länder, un certificat de vaccination ou test négatif peut être requis pour accéder à des lieux comme les hôtels, salles de sport, cinémas.

Israël: une remise en vigueur partielle

Face au rebond des contaminations, Israël a réinstauré partiellement, début août, le pass sanitaire: seules les personnes complètement vaccinées, guéries du Covid-19 ou munies d'un test PCR négatif peuvent entrer dans un lieu accueillant plus de 100 personnes, intérieur ou extérieur.

États-Unis et Canada: la ville New York et la province du Québec s'y mettent

Aux États-Unis, la ville de New York sera bientôt concernée. Le maire Bill de Blasio a annoncé le 3 août qu'une preuve de vaccination serait exigée pour "les salariés et clients des restaurants en intérieur, des salles de sport et des salles de spectacle". Le dispositif sera lancé le 16 août.

Au Canada, le Premier ministre de la province canadienne du Québec, François Legault, a annoncé le 5 août la mise en place prochaine d'un passeport vaccinal. Ce document donnera accès aux "activités non essentielles" comme "aller dans un restaurant".

Arabie saoudite: la vaccination obligatoire

Dans le royaume wahhabite, la vaccination est désormais obligatoire pour entrer dans les établissements publics et privés, y compris les établissements scolaires et les lieux de divertissement, ainsi que pour utiliser les transports publics.

Chine: le retour des masques, pass, QR codes...

Depuis mars 2020, la Chine, a développé nombre de dispositifs de contrôle de la propagation du virus, dont le recours aux applis avec généralisation des QR codes, mais avec le temps les conditions s'étaient assouplies. L'apparition de deux cas de variant Delta dans le nord de Pékin a jeté un froid, mais les 180 cas apparus à Nankin depuis le 20 juillet, explique RFI, ont fait ressortir tout l'arsenal de contrôle et de traçage (thermomètres infrarouges, vérification du QR code santé sur les smartphones...) avec comités de résidences à la clé.

(avec AFP)