COVID-19 en 24h : fin des aides, inflation en zone euro, Inde...

L'Inde prévoit d'étendre son gigantesque programme de vaccination aux personnes de plus de 60 ans à partir du 1er mars. (Crédits : FRANCIS MASCARENHAS)

Alors que les économistes réfléchissent aux obstacles qui menacent la reprise, le gouvernement appelle les entreprises à se préparer davantage à la fermeture du robinet des aides. D'autant plus que le rebond de l'inflation en zone euro rappelle les difficultés que pourrait rencontrer l'Europe à la sortie de la crise. Voici le graphique et les informations éclairantes de ces dernières 24 heures à suivre sur l'actualité Covid, en France et dans le monde.