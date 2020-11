Covid-19 : l'épidémie s'embrase partout dans le monde avec de nouvelles restrictions à la clé

Au moins 1.305.039 morts, pour 53.438.640 cas de nouveau coronavirus. Les derniers chiffres officiellement recensés dans le monde, selon un comptage réalisé par l'AFP samedi soir, montrent que l'épidémie de Covid-19 ne faiblit pas, alors que des manifestations contre les restrictions liées à la pandémie ont été organisées samedi dans plusieurs pays européens, et que les Etats-Unis sont à nouveau confrontés à une explosion des cas, notamment à New York.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 245.574 décès, devant le Brésil (165.658 morts), l'Inde (129.188 morts), le Mexique (98.259 morts) et le Royaume-Uni (51.304 morts). Avec 284.000 nouveaux cas quotidiens, l'Europe est toujours la région enregistrant la plus forte progression.

Un vaccin début 2021 ?

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a dit samedi prévoir de donner son avis favorable à un premier vaccin "d'ici la fin de l'année" en vue d'une distribution "à partir de janvier", "si les données (cliniques) sont solides". En lançant un vaccin en janvier, ses premiers effets sur la propagation du virus "seront visibles dans cinq...