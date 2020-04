Covid-19 : les 12 informations essentielles du samedi 18 avril à savoir

1/ Monde : Plus de 2.250.000 cas du nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont la moitié en Europe, samedi à 11h00 GMT, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles. Au moins 2.251.695 cas d'infection, parmi lesquels 154.188 décès, ont été recensés, notamment en Europe, continent le plus touché avec 1.115.555 cas et 97.985 décès, ainsi qu'aux Etats-Unis (706.779 cas, dont 37.079 décès), pays où la pandémie progresse actuellement le plus rapidement. Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas graves.

2/ France : Le gouvernement a rajouté vendredi soir deux milliards d'euros de crédits à son budget de crise face au coronavirus, notamment pour élargir le chômage partiel, faisant passer la prévision de déficit public en 2020 à 9,1% du PIB au lieu de 9. L'Assemblée nationale a voté dans la nuit de vendredi à samedi un nouveau budget aux dépenses considérablement alourdies pour tenir bon face au coronavirus, entre soutien aux entreprises, aide aux plus modestes et prime aux soignants. L'épidémie due au coronavirus a fait 18.681 morts en France depuis le 1er mars, avec une hausse du nombre de décès équivalente à celle de la veille, a annoncé vendredi le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, qui a néanmoins fait état d'une nouvelle baisse du nombre de personnes hospitalisées, notamment en réanimation.

3/ Royaume-Uni : Londres a annoncé samedi 888 morts supplémentaires à l'hôpital de patients atteints par le nouveau coronavirus, ce qui porte à 15.464 le nombre total de victimes du virus dans le pays. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 847 décès supplémentaires annoncés vendredi par le ministère de la Santé. A 09H00 samedi, 357.023 personnes avaient été testées au nouveau coronavirus, dont 114.217 étaient positives.

4/ Amazon : selon Reuters, le géant du e-commerce a commencé à recourir aux caméras thermiques dans ses entrepôts pour accélérer le dépistage des travailleurs présentant de la fièvre et susceptibles d'être infectés par le nouveau coronavirus, ont dit à Reuters des salariés du géant américain. Ces caméras thermiques permettent de mesurer la quantité de chaleur que les personnes dégagent par rapport à leur environnement. Ces appareils nécessitent moins de temps et moins de contacts que les thermomètres frontaux, adoptés auparavant par Amazon, ont déclaré les employés. Des cas de coronavirus ont été signalés parmi le personnel de plus de 50 des entrepôts américains d'Amazon. L'utilisation de caméras, non signalées auparavant, montre comment le deuxième plus grand employeur américain étudie des méthodes pour contenir la propagation du virus sans fermer les entrepôts essentiels à son activité.

5/ Etats-Unis (1) : L'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis a causé plus de 35.000 décès, dont 2.000 morts supplémentaires recensés pour un quatrième jour consécutif vendredi, selon un décompte de Reuters, et plus de 700.000 cas de contamination ont été signalés à travers le pays. Les Etats-Unis sont le pays le plus affecté par le coronavirus, avec un nombre de morts qui a doublé en l'espace d'à peine une semaine. Le bilan en Californie a dépassé vendredi les 1.000 décès, faisant de cet Etat le huitième du pays à franchir ce seuil, le premier sur la côte Ouest. Près de 30.000 nouveaux cas de contamination ont été répertoriés vendredi à travers le pays, d'après les données communiquées Etat par Etat. Le président Donald Trump a recommandé jeudi une reprise en trois phases de l'activité économique, avec un processus pouvant démarrer dès ce vendredi pour les Etats répondant aux critères.

6/ Etats-Unis (2) : Le président américain Donald Trump a annoncé un ensemble budgétaire de 19 milliards de dollars pour aider les agriculteurs à faire face aux effets de l'épidémie de coronavirus, par le biais notamment de paiements directs et d'achats massifs de produits. S'exprimant lors d'un point de presse quotidien à la Maison blanche sur le coronavirus, il a précisé qu'une grande partie de cette enveloppe budgétaire, autour de 16 milliards de dollars, servirait à effectuer des paiements directs aux agriculteurs. Le ministère américain de l'agriculture s'est associé à des distributeurs régionaux et locaux pour acheter pour 3 milliards de dollars de produits agricoles qui ont vocation à être distribués aux banques alimentaires, aux églises, ainsi qu'à des organismes d'aide, alors que des millions d'Américains sont au chômage et que l'économie est en grande partie paralysée.

7/ Espagne : Le nombre de morts du nouveau coronavirus a dépassé la barre des 20.000 en Espagne, troisième pays le plus endeuillé du monde derrière les Etats-Unis et l'Italie, a annoncé samedi le ministère de la Santé. Depuis le début de l'épidémie, 20.043 personnes ont succombé à la maladie. En 24 heures, le nombre de morts s'est élevé à 565, une légère baisse par rapport aux 585 notifiés vendredi. Le nombre de cas confirmés s'élève au total à 191.726, après un ralentissement de la progression ces derniers jours tandis que le nombre de personnes guéries s'élève à près de 75.000. Selon les autorités sanitaires, l'Espagne a dépassé le pic de l'épidémie de Covid-19 qui a tué jusqu'à 950 personnes par jour le 2 avril, et la pression a nettement diminué dans les hôpitaux. Mais la Catalogne (nord-est), évoque notamment le chiffre de plus de 7.800 morts alors que le bilan national pour cette région est de plus de 3.800 samedi. L'Espagne est soumise depuis le 14 mars à l'un des confinements les plus stricts d'Europe, qui a été prolongé jusqu'au 25 avril inclus et devrait l'être encore même s'il sera certainement assoupli.

8/ Allemagne : L'épidémie de coronavirus a contaminé 137.439 personnes et causé 4.110 décès en Allemagne, selon les données publiées samedi par l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses. Cela représente 3.609 cas de contamination supplémentaires, un bilan quotidien en hausse pour un quatrième jour consécutif, et 242 nouveaux décès en l'espace de vingt-quatre heures, d'après le bilan rapporté par le RKI.

9/ Russie : Le président russe Vladimir Poutine a ordonné samedi au gouvernement de fournir des prévisions quotidiennes sur la propagation du nouveau coronavirus après que le pays a enregistré près de 5.000 nouveaux cas en une seule journée. Les infections au coronavirus en Russie ont commencé à fortement augmenter en avril après avoir signalé beaucoup moins d'infections que de nombreux pays d'Europe occidentale au début de l'épidémie. Samedi, le décompte officiel des cas d'infection au coronavirus en Russie était de 36.793, soit une augmentation record de 4.785 en l'espace de vingt-quatre heures, tandis que le nombre de décès est passé de 40 à 313. Le gouvernement doit "fournir un pronostic à court terme du nombre de citoyens susceptibles de contracter la nouvelle maladie infectieuse (COVID-19)" et communiquer quotidiennement ses estimations, selon un arrêté publié sur le site internet du Kremlin.

10/ Afrique : Le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et des dirigeants africains ont appelé vendredi à une rapide action internationale pour aider les pays d'Afrique à faire face à l'épidémie de coronavirus qui va provoquer cette année une contraction de 1,25% de l'économie du continent, un plus bas inédit. L'Afrique manque de ressources et d'infrastructures médicales pour lutter contre la crise sanitaire et a besoin d'au moins 114 milliards de dollars pour répondre à des besoins financiers urgents, a déclaré la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, à des membres de gouvernements, de l'Onu et d'autres représentants. Malgré les promesses de soutien de la part de créanciers bilatéraux, multilatéraux et privés, il manque au continent africain autour de 44 milliards de dollars, ont dit des représentants lors d'une conférence sur l'Afrique organisée en ligne dans le cadre des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Par ailleurs, le chef de cabinet du président nigérian est décédé vendredi après avoir contracté le coronavirus le mois dernier, a annoncé sur Twitter un porte-parole de la présidence.

11/ Japon : Les autorités japonaises ont fait état samedi de 10.000 cas confirmés de contamination au nouveau coronavirus, selon la chaîne de télévision NHK, quelques jours après l'extension de l'état d'urgence à l'ensemble de l'archipel. Un peu plus de 200 personnes sont décédées du coronavirus au Japon et la capitale Tokyo reste la zone la plus durement touchée avec 201 nouveaux cas sur la seule journée de vendredi, un nouveau record. Tokyo a rapporté 181 nouveaux cas samedi, selon NHK. Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, est accusé depuis quelques semaines d'avoir réagi trop timidement face à l'épidémie en refusant notamment toute mesure susceptible d'accroître les difficultés d'une économie japonaise déjà au bord de la récession.

12/ Taïwan : Après les Etats-Unis, la France et la Belgique, Taïwan. Les autorités de Taïwan ont annoncé samedi la mise en quarantaine de 700 marins après avoir enregistré trois cas de contamination au nouveau coronavirus à bord d'un navire de la marine de retour d'une mission dans l'archipel des Palaos en Micronésie. Trois navires de la marine taïwanaise sont partis à la mi-mars dans l'archipel avant de revenir sur Taïwan un mois plus tard. Il s'agit des premiers cas de coronavirus au sein de l'armée de Taïwan où la marine a indiqué qu'elle allait procéder à une désinfection des trois navires de retour de mission. Taïwan n'a signalé que 398 cas de coronavirus et six décès, un bilan bien inférieur à celui enregistré de ses pays voisins en raison des mesures strictes prises au début de l'épidémie pour contenir sa propagation.