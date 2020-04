Covid-19 : les inscriptions à Pôle emploi bondissent, le chômage partiel explose

Les dégâts de la crise du coronavirus s'amplifient de jour en jour sur le marché de l'emploi. Selon un décompte des services statistiques du ministère du Travail (Dares), les inscriptions à Pôle emploi accélèrent grandement. Durant la première semaine du mois d'avril (entre le 29 mars et le 4 avril), plus de 104.860 demandes d'inscriptions de demandeurs d'emploi ont été recensées, soit une hausse de 7,3% par rapport à la même période l'année dernière.

Dans la semaine du 15 au 21 mars, les inscriptions auprès de l'opérateur public ont bondi de 31,4% par rapport à la même période il y a un an. L'annonce du confinement à la mi-mars par le président de la République Emmanuel Macron a mis un coup d'arrêt violent à de nombreux secteurs de l'économie marchande et non-marchande. Le prolongement du confinement au moins jusqu'au 11 mai annoncé par le chef de l'Etat pourrait encore gonfler ces statistiques même si le chômage partiel a été mis en oeuvre relativement rapidement.

Un chômage partiel en plein boom

Le dispositif du chômage partiel annoncé par le gouvernement depuis le début de la crise tourne à plein régime après des débuts timides. D'après les derniers chiffres communiqués par le ministère de la rue de Grenelle, plus de 8,7 millions de salariés étaient en chômage partiel au 14 avril, soit une hausse de 2 millions en une semaine. Au total, plus de 732.000 entreprises avaient réalisé des demandes sur l'ensemble du territoire. Le nombre d'inscriptions pourrait encore s'accroître dans les semaines à venir avec l'élargissement du dispositif. Les entreprises ont désormais 30 jours pour effectuer une demande et un effet rétroactif est même prévu.

Ce mécanisme, déjà appliqué en Allemagne lors de la crise de 2008, permet entre autres d'éviter des licenciements massifs au moment où l'activité s'effondre brutalement. Il est pratiqué dans une grande partie des pays de l'Union européenne et la Commission européenne a annoncé qu'elle avait prévu une enveloppe pour assurer l'élargissement de ce système à l'échelle du Vieux continent. Aux Etats-Unis, les inscriptions au chômage battent des records chaque semaine. Le Président Donald Trump a annoncé des mesures pour élargir les filets de sécurité mais les dégâts pourraient être colossaux.

Un chômage partiel très concentré en Ile-de-France et dans les petites entreprises

Sans surprise, les chiffres de la Dares montrent que l'Ile-de-France (20,2%) concentre la grande majorité des demandes d'activité partielle. Viennent ensuite la région Auvergne-Rhône-Alpes (13%), et la Nouvelle-Aquitaine (9,2%). A l'opposé, la Corse (0,8%), la Normandie et la Bretagne (4,5%) figurent en bas de tableau. Quant à l'outre-Mer, les chiffres sont très inférieurs (entre 0,1% à Mayotte et la Réunion) à ceux de la France métropolitaine.

Par taille d'entreprise, ce sont surtout les petits établissements (inférieurs à 20 salariés) qui représentent la majorité des demandes (39%). Arrivent ensuite ceux comptant entre 50 et 250 salariés (26%) et les entreprises ayant entre 20 et 49 salariés (19%). A l'inverse, les grands groupes (plus de 1.000 employés) ne représentent q'une minorité des demandes (5%).

Le commerce frappé de plein fouet

Au niveau des secteurs, le commerce est celui qui a fait le plus de demandes d'activité partielle. Il est suivi de l'hébergement et la restauration et enfin de la construction. Ces trois domaines ont été frappés de plein fouet par les mesures de confinement. La très grande majorité des hôtels ont fermé et les lieux de restauration ont également cesser leur activité pendant toute la durée du confinement. Dans le BTP, les chantiers recommencent progressivement mais l'application des mesures de sécurité sanitaire demeurent très complexes à mettre en place.

Dans certains secteurs comme la fabrication de matériels de transport, la fabrication d'équipements électroniques, électroniques ou encore dans le domaine de l'énergie, de l'eau et de la gestion des déchets, les démarches pour le chômage partiel sont relativement faibles.

L'avenir incertain des demandeurs d'emploi

Les craintes à l'égard des actuels et futurs demandeurs d'emploi, des étudiants qui vont rentrer sur le marché du travail à la rentrée, se multiplient. En effet, la récession historique risque de durcir amplement les conditions d'accès à un emploi sur le marché du travail dans les prochains mois. Depuis le début du confinement, les offres sur une quinzaine de sites ont chuté de 40%, relève aussi la Dares. Face à ces risques, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures d'assouplissement pour les demandeurs d'emploi afin que l'assurance-chômage puisse plus facilement jouer son rôle de stabilisateur automatique. Dans une ordonnance publiée au Journal officiel le 25 mars dernier, un décret prévoit la prolongation des allocations pour les chômeurs en fin de droits. Il neutralise la période de confinement pour plusieurs calculs de droits (notamment pour les intermittents), et élargit la possibilité pour des démissionnaires qui avaient quitté leur emploi tout récemment de bénéficier de l'assurance chômage. Il prévoit aussi, ce qui n'avait pas été annoncé jusqu'alors, de suspendre la dégressivité au bout de six mois des allocations chômage pour les revenus de plus de 4.500 euros bruts.

Malgré ces efforts, il reste de nombreux risques et angles morts. Des demandeurs d'emploi isolés ou des personnes concernées par le halo du chômage pourraient passer entre les mailles des dispositifs de soutien et d'assurance-chômage. Ce qui pourrait amplifier les phénomènes de pauvreté dans cette population déjà précarisée. Selon les dernières estimations de l'Insee, ces personnes seraient 1,6 million dans le halo sur les 11,6 millions d'inactifs.

En outre, le gouvernement qui avait réformer l'assurance-chômage en durcissant les conditions d'accès l'année dernière a pour l'instant simplement reporté sa réforme en septembre prochain. Le scénario d'une crise longue pourrait amener l'exécutif à revoir sa copie s'il veut vraiment limiter la casse chez les demandeurs d'emploi et ne pas amplifier les phénomènes de chômage de longue durée. Plusieurs économistes recommandent de porter une attention particulière à ces profils.

