Covid-19 : un endettement mondial à 277.000 milliards de dollars, des remboursements qui s'annoncent très coûteux

Aux États-Unis, la dette totale (publique et privée) devrait atteindre 80.000 milliards de dollars en fin d'année, soit quelque 9.000 milliards de plus qu'à fin 2019. (Crédits : Reuters)

L'endettement mondial s'achemine vers un niveau sans précédent, explique l'IIF (qui regroupe plus de 400 banques et institutions financières du monde entier) dans une étude publiée ce mercredi, laquelle étude pointe la question cruciale : celle du remboursement d'une masse d'obligations et d'emprunts syndiqués de pays émergents qui vont arriver prochainement à échéance.