Covid  : la Chine va accélérer la campagne de vaccination des personnes âgées

Est-ce la réponse du gouvernement chinois aux manifestations des habitants qui n'hésitent plus à sortir dans la rue pour protester contre la politique zéro Covid et ses stricts confinements ? En Chine, la Commission nationale de la santé (NHC) s'est en effet engagée ce mardi, dans un avis, à « accélérer la hausse du taux de vaccination des personnes âgées de plus de 80 ans et à continuer d'augmenter le taux de vaccination des personnes âgées de 60 à 79 ans ». A cet effet, « un groupe spécial de travail sera mis en place (...) pour la vaccination des personnes âgées contre le Covid ».

Seuls 65,8% des habitants de plus de 80 ans sont pleinement vaccinés

Le taux de vaccination en Chine, particulièrement chez les plus âgés, est l'un des arguments régulièrement mis en avant par le gouvernement pour justifier sa stricte politique sanitaire « zéro Covid », avec confinements à répétition, quarantaines à l'arrivée de l'étranger et tests quasi-quotidien pour la population. Seuls 65,8% des habitants de plus de 80 ans sont pleinement vaccinés, ont indiqué des responsables de la NHC lors d'une conférence de presse mardi, alors que la Chine n'a toujours pas approuvé les vaccins à ARN, réputés plus efficaces.

La Chine a enregistré 38.421 nouveaux cas locaux mardi, proche du record depuis le début de la pandémie, atteint ce week-end. Mais l'immense majorité des cas sont asymptomatiques et leur nombre reste infime par rapport à la population chinoise (1,4 milliard d'habitants). A titre de comparaison, la France enregistre actuellement quelque 50.000 cas positifs par jour.

A Urumqi, les habitants peuvent à nouveau se déplacer en Chine

Les autorités chinoises, bousculées comme rarement elles l'ont été par des manifestations, semblent vouloir donner quelques gages de confiance. A Urumqi, dès ce mardi, les habitants peuvent à nouveau se déplacer en bus pour faire leurs courses, après des semaines de confinement dans cette ville de quatre millions d'habitants.

A Pékin, les autorités se sont excusées pour les retards dans les livraisons, alors que la demande pour les courses en ligne a explosé avec la multiplication des confinements, selon les médias d'Etat. Shangaï a interdit « la pratique consistant à bloquer les portes des bâtiments dans les complexes résidentiels fermés », un procédé qui a alimenté la colère populaire. Un commentateur influent d'un média d'Etat a lui laissé entendre que les contrôles pourraient être bientôt allégés suite aux manifestations.

« La Chine ne deviendra pas hors de contrôle »

La répression est toutefois bien présente. A Shanghai, près de l'endroit où la foule avait exigé dimanche la démission du président Xi Jinping, les employés de bars du quartier ont confié à l'AFP avoir reçu l'ordre de fermer à 22H00 en raison d'un « contrôle de l'épidémie ». Lundi, pendant la journée, les journalistes de l'AFP ont vu l'arrestation de quatre personnes, dont une a été relâchée ensuite. Un reporter a compté 12 voitures de police stationnées dans un rayon de 100 mètres autour de la rue Urumqi, épicentre des manifestations de Shanghai dimanche. « Je peux donner une prédiction absolue : La Chine ne deviendra pas chaotique ou hors de contrôle », a assuré Hu Xijin, chroniqueur et ex-rédacteur en chef du tabloïd nationaliste Global Times, via Twitter, une plateforme interdite en Chine et « elle pourrait sortir de l'ombre de Covid-19 plus tôt que prévu ».