Les manifestations se multiplient en Chine contre les confinements à outrance

Dimanche à l'aube à Shanghai, des manifestations contre les confinements ont éclaté, selon plusieurs témoins oculaires, alors que la colère monte en Chine contre la politique de "zéro Covid" pratiquée de manière draconienne par le gouvernement depuis près de trois ans.

Une vidéo largement diffusée sur internet, et que l'AFP a géolocalisée dans la rue Wulumuqi dans le centre-ville de Shanghai, montre certains protestataires crier « Xi Jinping, démission ! » et dont d'autres slogans s'en prennent aussi au Parti communiste chinois, rare démonstration d'hostilité contre le président et le régime dans la capitale économique du pays.

Ces manifestation témoignent du ras-le-bol des Chinois contre les confinements drastiques inopinés, massifs et interminables, avec la chasse des autorités à la découverte du moindre cas de contamination, suivies de mises en quarantaine systématiques des cas contacts relégués dans des camps spéciaux ; mais ils sont aussi excédés par l'obligation de produire constamment des tests PCR négatifs, exigés presque quotidiennement pour avoir accès à l'espace public.

Exaspération montante

L'exaspération montante de la population chinoise est attisée par plusieurs cas très médiatisés d'accidents dans lesquels les services d'urgence auraient été ralentis par les restrictions sanitaires, et n'auraient pu arriver à temps pour sauver les personnes qu'ils devaient secourir.

C'est le cas de cette manifestation aujourd'hui (dont témoigne la photo en tête de cet article, ainsi qu'une autre vidéo transmise à l'AFP par un témoin oculaire) où les gens se sont rassemblés dans le centre de Shanghai pour rendre hommage aux 10 personnes tuées dans un incendie à Urumqi, dans le Xinjiang (ouest). Cette catastrophe aurait été causée par l'arrivée tardive des véhicules de pompiers et de secours empêchés d'accéder à l'immeuble en flammes par des voitures garées depuis des semaines pour cause de confinement dans l'étroite ruelle y menant.

Des Universités se mobilisent pour « la démocratie et l'État de droit »

D'autres publications sur les réseaux sociaux témoigne que des veillées à la mémoire des 10 victimes d'Urumqi ont eu lieu dans plusieurs universités du pays. Entre 200 et 300 étudiants de la prestigieuse Université Tsinghua dans la capitale ont également manifesté le même jour sur leur campus, a déclaré un témoin interrogé par l'AFP. Il a raconté que vers 11H30 (03H30 GMT), une étudiante avait commencé par brandir une feuille de papier blanc et avait été rejointe par d'autres femmes.

« On a chanté l'hymne national et l'Internationale et scandé : "la liberté triomphera", "pas de tests PCR, on veut de la nourriture", "non aux confinements, nous voulons la liberté"», a encore dit ce témoin.

Sur internet, des vidéos montraient une foule devant la cantine de l'université, réunie autour d'un orateur qui criait :

« Ce n'est pas une vie normale, nous en avons assez. Nos vies n'étaient pas comme ça avant ! »

Une autre vidéo qui montrait des étudiants hurlant « démocratie et État de droit, liberté d'expression » a été rapidement retirée d'internet.

Une personne ayant participé aux protestations à Shanghai a dit à l'AFP, sous le couvert de l'anonymat, être arrivée vers 2 heures du matin au rassemblement. « Un groupe de personnes en deuil déposait des fleurs sur le trottoir, un autre groupe scandait des slogans », a raconté ce témoin.

« Il y a eu quelques échauffourées mineures mais dans l'ensemble, le maintien de l'ordre a été civilisé », a-t-il poursuivi. "Au moins deux personnes ont été emmenées par la police pour des raisons inconnues".

Dimanche après-midi, des centaines de personnes ont manifesté en silence dans le centre de Shanghai, métropole de 25 millions d'habitants soumise au début de l'année à un épuisant confinement de deux mois.

Brandissant fleurs blanches et feuilles de papier blanc - devenues un symbole de protestation contre la censure - les contestataires se sont postés en silence à plusieurs intersections avant d'être dispersés par la police, selon des témoins.

Manifestations à Pékin et dans la région de Wuhan

Les autorités n'ont pas tardé à restreindre les discussions en ligne sur la manifestation. L'expression « route d'Urumqi » a été censurée sur la plateforme Weibo, proche de Twitter, presque immédiatement après la diffusion des images des rassemblements.

Dimanche soir, sur les berges d'une rivière de Pékin, entre 300 et 400 personnes se sont rassemblées pendant plusieurs heures, certaines criant : « Nous sommes tous des gens du Xinjiang ! Allez le peuple chinois ! », ont rapporté des journalistes de l'AFP présents sur place. Les contestataires ont chanté l'hymne national et écouté des discours, tandis que, de l'autre côté du cours d'eau, une file de voitures de police attendait.

Par ailleurs, dans les rues de Wuhan, région fortement industrielle du centre de la Chine où sont installés nombre de siège d'entreprises occidentales et également connue comme épicentre de la pandémie de Covid, des centaines de personnes ont défilé contre les restrictions sanitaires, presque trois ans jour pour jour après la détection du premier cas mondial de Covid-19 dans cette ville, selon des vidéos diffusées en direct sur les réseaux sociaux et géolocalisées par l'AFP.

Des vidéos sur les réseaux sociaux ont par ailleurs montré une importante veillée à l'Institut des communications de Nankin (est), ainsi que de petits rassemblements à Xian (centre) et Canton (sud), mais l'authenticité de ces images n'a pas pu être vérifiée par l'AFP.

Les hashtags relatifs à ces événements étaient censurés sur la plateforme Weibo, et les vidéos sensibles étaient effacées des sites internet de partage Duoyin et Kuaishou.

Des protestations sporadiques et parfois violentes avaient déjà eu lieu en Chine ces derniers jours, notamment dans la plus grande usine d'iPhone du monde située à Zhengzhou (centre), ainsi qu'à Urumqi après le sinistre.

La lassitude s'accroît en Chine contre la politique draconienne de lutte contre la pandémie. Des protestations sporadiques et parfois violentes ont déjà eu lieu dans plusieurs villes ces derniers jours, notamment dans la plus grande usine d'iPhone du monde située à Zhengzhou, dans le centre du pays, et propriété du géant taïwanais Foxconn.

La France inquiète des répercussions de la politique zéro-Covid La politique Zero-Covid de la Chine agace la France qui s'inquiète des conséquences économiques sur son industrie. Les exportations chinoises ont, en effet, connu en octobre dernier leur premier repli depuis 2020, sous l'effet des nombreuses restrictions sanitaires toujours en vigueur, provoquant des pénuries dans certains secteurs comme celui des semi-conducteurs pour l'automobile. Pour freiner l'apparition de cas de Covid-19, la Chine multiplie les mises en quarantaine dans des centres les personnes testées positives et exige des tests PCR quasi-quotidiens pour l'accès aux lieux publics. Des règles strictes pour éviter toute contamination et décès alors que les chiffres continuent d'augmenter. Jeudi, le ministère de la Santé a annoncé un nouveau record du nombre de personnes testées positives en 24 heures, à 31.444 cas locaux - dont 27.517 asymptomatiques. Ce nombre dépasse le précédent de 29.317, enregistré à la mi-avril, lorsque la métropole de Shanghai était confinée. Dimanche, ce sont 39.506 cas de Covid qui ont été recensés sur le territoire chinois, un record quotidien mais un chiffre qui reste très faible par rapport à ceux enregistrés ailleurs dans le monde au plus fort de la pandémie.

(avec AFP et photos Reuters)