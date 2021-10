Crise des sous-marins : Le Drian rencontrera Blinken mardi pour recoller les morceaux

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, rencontrera mardi le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a annoncé le Quai d'Orsay, une nouvelle étape vers le "rétablissement de la confiance" entre les deux pays, mise à mal après l'annulation par l'Australie d'une commande sous-marins français au profit d'un accord avec les Etats-Unis.

"La sortie de crise prendra du temps"

"Les deux ministres auront un échange approfondi dans la continuité de leur rencontre à New York le 23 septembre, afin d'identifier les étapes susceptibles de permettre un rétablissement de la confiance entre nos deux pays", a précisé la porte-parole du Quai d'Orsay, Anne-Claire Legendre. "Comme le ministre l'a dit à New York, la sortie de crise prendra du temps et requerra des actes. C'est également le constat fait par nos interlocuteurs américains", a-t-elle précisé. Jean-Yves Le Drian et Antony Blinken s'étaient entretenus le 23 septembre à l'occasion de l'assemblée générale des Nations unies.

Les présidents français et américain, Emmanuel Macron et Joe Biden, s'étaient engagés la veille lors d'un entretien téléphonique à mener des "consultations approfondies" pour mettre en place "les conditions garantissant la confiance" entre Paris et Washington.

Les Etats-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne ont annoncé le 15 septembre un partenariat stratégique pour la région indo-pacifique qui prévoit l'achat par Canberra de sous-marins à propulsion nucléaire de fabrication américaine, et donc l'annulation d'un contrat de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour l'achat de 12 sous-marins français. La France a alors qualifié le revirement de l'Australie de "coup dans le dos" et dénoncé une décision "unilatérale, brutale, imprévisible" de l'administration Biden.

Paris a ensuite rappelé son ambassadeur à Washington, une décision inédite, mais ce dernier est depuis reparti aux Etats-Unis. L'ambassadeur, Philippe Etienne, a publié sur Twitter vendredi une photo le montrant au côté de Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden.

"Rencontre importante avec @JakeSullivan46 sur la mise en oeuvre de la déclaration commune de nos présidents pour élaborer un agenda stratégique commun incluant le soutien à l'engagement de la France et de l'Union européenne dans l'Indo-Pacifique, à une défense européenne renforcée et au combat des Etats-Unis et de l'Union européenne contre le terrorisme", a-t-il dit en commentaire de cette photo.