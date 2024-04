Des responsables américains détaillent l'aide militaire de la Chine à la Russie en Ukraine

Les accusations américaines sur l'aide de la Chine à la Russie se précisent. Alors que les Etats-Unis ont vu rouge après que Pékin a renouvelé ses promesses de coopération avec Moscou lors d'une visite du chef de la diplomatie russe en Chine en début de semaine, Washington a assuré ce vendredi que la Chine aidait la Russie en Ukraine. Et plus précisément à mener « sa plus importante expansion militaire depuis l'ère soviétique, et à un rythme plus élevé que ce que nous pensions possible » au début de la guerre en Ukraine. C'est ce qu'a indiqué vendredi à l'AFP un haut responsable américain sous couvert d'anonymat. Pour rappel, les Etats-Unis ont, à de nombreuses reprises, menacé de sanctions la Chine si elle apportait un soutien conséquent à la Russie.

La Chine aide la Russie à augmenter la production de missiles

Selon une autre haute responsable américaine qui a également requis l'anonymat, Moscou achète massivement des composants électroniques, des machines-outils et des explosifs chinois, tandis que des « entités chinoises et russes travaillent à produire ensemble des drones » sur le sol russe. Dans le détail, les renseignements à la disposition de l'administration Biden montrent que sur les trois derniers mois de 2023, « plus de 70% des importations de machines-outils de la Russie provenaient de Chine », ce qui a selon eux permis aux Russes d'augmenter leur production de missiles balistiques.

Des entreprises chinoises dans le viseur

Parmi les fournisseurs de la Russie, l'entreprise chinoise Dalian Machine Tool Group est pointée du doigt. Il y en a d'autres : selon Washington, les groupes Wuhan Global Sensor Technology, Wuhan Tongsheng Technology, et Hikvision fournissent des systèmes optiques utilisés par exemple dans les chars russes. Ils ont également donné les noms des sociétés chinoises iRay Technology and North China Research Institute of Electro-Optics.

La Chine livre aussi à la Russie, selon la même source, des moteurs de drones et des systèmes de propulsion pour missiles de croisière, ainsi que de la nitrocellulose, un matériau utilisé par la Russie pour fabriquer des munitions d'artillerie. « Nous savons aussi que la Chine fournit des images de reconnaissance à la Russie pour sa guerre contre l'Ukraine », a dit la haute responsable déjà citée.

Bref, selon ces responsables américaines, « l'action la plus décisive à notre disposition pour soutenir l'Ukraine est de convaincre la Chine d'arrêter d'aider la Russie à reconstituer sa base industrielle militaire. La Russie aurait du mal à mener sa guerre sans l'aide de la Chine ».

Ces accusations interviennent alors que les Etats-Unis ont prévenu mardi qu'ils tiendraient la Chine pour responsable si la Russie réalisait davantage de gains territoriaux en Ukraine, après que Pékin a renouvelé ses promesses de coopération avec Moscou lors d'une visite du chef de la diplomatie russe. Kurt Campbell, haut responsable diplomatique américain, a prévenu que les gains territoriaux de la Russie pourraient « altérer l'équilibre du pouvoir en Europe, d'une manière, franchement, inacceptable », après deux ans de guerre en Ukraine et alors que l'aide américaine à Kiev reste bloquée au Congrès depuis des mois.

« Nous avons directement dit à la Chine, que si elle continue, cela aura un impact sur la relation entre les Etats-Unis et la Chine. Nous ne resterons pas les bras croisés à "tout va bien" », a ajouté Kurt Campbell. « Cela va à l'encontre de nos intérêts », a-t-il ajouté au Comité national des relations entre les Etats-Unis et la Chine.

La Chine a reconstruit les capacités militaires de Moscou

Le diplomate répondait à une question concernant la visite mardi du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en Chine, lors de laquelle le président chinois Xi Jinping a affirmé qu'il était prêt à renforcer leur coordination. Kurt Campell a également affirmé que Washington avait averti Pékin en avance que Vladimir Poutine ordonnerait une invasion de l'Ukraine en février 2022. Selon lui, la Chine s'était alarmée des premiers revers russes et s'était efforcée de reconstruire « les capacités militaires » de Moscou. Mais plus de deux ans plus tard, « la Russie s'est presque complètement réorganisée et représente une menace importante pour l'Ukraine et la région », a-t-il ajouté.

La Chine n'apprécie pas

La Chine n'a pas du tout apprécié les propos américains. « La Chine et la Russie ont le droit d'avoir une coopération normale sur le plan économique et commercial », a déclaré mardi Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

« Il ne devrait y avoir ni ingérence ni limites à ce type de coopération », a-t-elle ajouté, et « la Chine n'accepte ni critique ni pression » à cet égard.

La Chine est disposée à travailler « en étroite collaboration avec la Russie » pour renforcer leurs contacts bilatéraux et leur coordination sur la scène internationale, a indiqué mardi Xi Jinping, le président chinois, qui a précisé que lui et son homologue russe Vladimir Poutine sont « convenus de maintenir des échanges étroits » afin de garantir le développement stable des relations bilatérales. Toutefois, selon de nombreux analystes, la Chine, de par sa puissance économique et diplomatique, a l'ascendant sur une Russie isolée par les Occidentaux.

Pour rappel, Pékin appelle au respect de l'intégrité territoriale de tous les Etats, Ukraine comprise, mais n'a jamais publiquement condamné Moscou pour son opération militaire, ce qui lui a valu des critiques de la communauté occidentale.