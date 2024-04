« La Chine soutiendra le développement stable de la Russie sous la direction de Poutine » (Wang Yi)

La Chine veut « renforcer la coopération stratégique » avec la Russie. C'est ce qu'a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, lors d'une rencontre avec son homologue russe Sergueï Lavrov ce mardi, a rapporté un média d'Etat russe. « La Chine soutiendra le développement stable de la Russie sous la direction de Poutine », a déclaré Wang Yi, selon l'agence de presse russe RIA Novosti. « Pékin et Moscou continueront à renforcer la coopération stratégique sur la scène mondiale et à s'apporter mutuellement un soutien de poids », a ajouté le ministre chinois.

« Le soutien du peuple est source de progrès en Russie. Je pense que sous la direction ferme du président Poutine, le peuple russe aura un avenir radieux », a poursuivi Wang Yi lors de cette rencontre à Pékin, selon le média russe Izvestia.

« En tant que membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et grandes puissances émergentes, la Chine et la Russie doivent clairement se tenir du côté du progrès historique, de l'équité et de la justice » , a déclaré Wang Yi.

Lire aussiPour réchauffer ses relations avec la Chine, Olaf Scholz va rencontrer Xi Jinping la semaine prochaine

Les deux parties vont « continuer à entretenir des échanges étroits sous diverses formes », a souligné le chef de la diplomatie chinoise.

La Russie remercie la Chine de son soutien à Vladimir Poutine

Sergueï Lavrov a, lui, remercié Pékin du « soutien » apporté au président Vladimir Poutine après sa récente réélection, selon une vidéo publiée par Izvestia sur Telegram, lors d'un scrutin auquel aucun réel rival n'a pu se présenter.

Le président chinois « Xi Jinping (...) a été parmi les premiers à envoyer des félicitations au président élu Poutine, et nous sommes reconnaissants envers nos amis chinois pour ce soutien », a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères à son homologue.

« Nous tenons à exprimer notre plus grande reconnaissance et notre admiration pour les succès que vous avez remportés au fil des ans et, surtout, au cours de la dernière décennie sous votre direction », a déclaré Sergueï Lavrov à son hôte, selon les agences de presse russes.

Le chef de la diplomatie russe est arrivé lundi en Chine pour une visite officielle de deux jours, les deux pays cherchant à renforcer leurs relations diplomatiques au moment où la Russie poursuit son offensive en Ukraine. Pékin et Moscou ont intensifié leur coopération économique et leurs contacts diplomatiques ces dernières années et leur partenariat stratégique n'a fait que se renforcer depuis l'invasion de l'Ukraine.

Selon de nombreux analystes, la Chine, de par sa puissance économique et diplomatique, a toutefois l'ascendant sur une Russie isolée par la majorité des pays occidentaux, notamment européens.

Malgré cette asymétrie, l'appui de Pékin permet à Moscou de « poursuivre la guerre en apportant le nécessaire à la machine de guerre russe », déclare à l'AFP Alexander Gabuev, directeur du centre Carnegie Russie Eurasie.

« L'intégration de l'économie, de la matière grise et de la technologie militaire de la Russie dans un ordre dirigé par la Chine, avec l'Eurasie en son cœur géographique, est le seul moyen pour la Russie de soutenir sa confrontation avec l'Occident », a-t-il écrit cette semaine dans le magazine Foreign Policy.

« Une amitié sans limites »

En mars 2023, le président chinois Xi Jinping s'était rendu à Moscou, réaffirmant avec Vladimir Poutine « une amitié sans limites » entre leurs pays, rapprochés par leur dénonciation commune de ce qu'ils présentent comme l'hégémonie occidentale sur la scène internationale. Les deux présidents avaient également eu des échanges en marge du forum des Nouvelles routes de la soie à Pékin, en octobre dernier.

Lire aussiLes Etats-Unis et la Chine veulent renouer le dialogue pour mettre fin aux « déséquilibres macroéconomiques »

La Chine prône un règlement politique pour mettre fin aux combats en Ukraine et se présente comme une partie neutre dans le conflit. Mais elle est devenue le principal partenaire économique de la Russie depuis deux ans.

Pékin appelle au respect de l'intégrité territoriale de tous les Etats, Ukraine comprise, mais n'a jamais publiquement condamné Moscou pour son opération militaire déclenchée en février 2022. La Chine est ainsi régulièrement appelée par les Occidentaux à jouer un rôle plus actif dans le règlement des hostilités, en utilisant son influence sur la Russie.

Les États-Unis menacent la Chine de « conséquences importantes »

Ce renforcement des relations entre Pékin et Moscou, symbolisé par la visite de Sergueï Lavrov En Chine, intervient après la visite de Janet Yellen. La secrétaire américaine au Trésor a mis en garde samedi les entreprises chinoises qui apporteraient de l'aide à la Russie et son industrie de défense dans la guerre en Ukraine. Janet Yellen a souligné que « les entreprises, notamment chinoises, ne doivent pas apporter de soutien matériel à la guerre de la Russie contre l'Ukraine, à l'industrie russe de défense » et menacé de « conséquences importantes » celles qui le feraient.

Les Etats-Unis se sont dits la semaine dernière « passablement inquiets » de l'appui économique et industriel qu'offre la Chine à la Russie. « Le temps passant, nous avons vraiment vu la Chine entreprendre d'aider la Russie à reconstruire sa base d'industrie de défense, en compensant les relations commerciales interrompues par les partenaires européens, en aidant à fournir des composants qui peuvent progressivement renforcer les capacités russes en Ukraine », a indiqué une haute responsable à la Maison Blanche.

La Chine dit n'avoir « aucune intention de tirer profit » de la guerre

« La Chine n'est ni l'initiatrice ni une partie prenante de la crise ukrainienne. Nous n'avons pas et n'avons aucune intention de tirer profit de cette situation », a déclaré lundi Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Lire aussiTensions UE-Chine : la Commission européenne ouvre des enquêtes anti-subventions visant des groupes chinois

Interrogée lors d'un point presse régulier, elle a assuré que Pékin continuera « à promouvoir la paix et des pourparlers, ainsi qu'à maintenir les contacts avec les parties concernées, dont la Russie et l'Ukraine ». Mao Ning a ajouté que la Chine avait « toujours contrôlé » les exportations de produits à double usage dont les applications militaires auraient pu contribuer à aider l'armée russe en Ukraine.

« Les pays concernés ne devraient pas critiquer ou discréditer les relations normales de la Chine avec d'autres Etats, ni porter atteinte aux droits et intérêts légitimes de la Chine et des entreprises chinoises », a-t-elle souligné.

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a critiqué ce mardi les « sanctions illégales » occidentales contre la Russie et d'autres pays. L'Occident « impose des sanctions illégales contre un certain nombre d'Etats, la Russie en fait partie bien sûr », a-t-il affirmé, ajoutant que « cette politique est en train d'être appliquée activement également contre (la Chine) ».

(Avec AFP)