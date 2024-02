Donald Trump encourage la Russie à attaquer les pays de l’OTAN

Vladimir Poutine, président de la Russie et certain de sa réélection en mars en l'absence de toute opposition, vient de trouver un nouvel allié objectif en la personne de Donald Trump, lui-même candidat aux élections présidentielles américaines de novembre. Lors d'un meeting en Caroline du Sud, Donald Trump a en effet menacé, en cas de victoire, de ne plus garantir la protection des Etats-Unis aux pays de l'OTAN face à la Russie. Le maître du Kremlin depuis un quart de siècle ne pouvait rêver mieux.

L'ancien président américain reproche régulièrement à ses alliés de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) de ne pas financer suffisamment l'institution. Lors du meeting, Donnald Trump a rapporté une conversation qu'il aurait eu avec un des chefs d'Etat de l'Otan, (sans le nommer) : « Monsieur, si on ne paie pas et qu'on est attaqué par la Russie, est-ce que vous nous protégerez ? » aurait demandé ce chef d'Etat mystérieux. La réponse, selon Trump : « non, je ne vous protégerais pas et j'encouragerais même (la Russie) de vous attaquer ! ».

Consternant, selon la Maison Blanche

Cette déclaration, pour le moins inquiétante pour les alliés des Etats-Unis, intervient alors que Donald Trump, candidat quasi certain du parti républicain à la présidence, use de toute son influence au sein du parti républicain pour bloquer l'aide militaire américaine à l'Ukraine. D'un montant de 95 milliards de dollars, une enveloppe d'aide pour Israël et l'Ukraine sera débattue la semaine prochaine au Congrès.

« Encourager l'invasion de nos alliés les plus proches par des régimes meurtriers est consternant et insensé », a réagi Andrew Bates, porte-parole de la Maison Blanche, dans un communiqué publié samedi soir.

Reste que Donald Trump est désormais favori dans les sondages. Même sur la question de la santé de l'économie, où le bilan de Biden est plutôt flatteur, avec une croissance toujours résiliente, un taux de chômage bas, des investissements privés et publics massifs, une inflation maitrisée et surtout un indice boursier S&P 500 au plus haut.

Biden à la traîne sur les sujets économiques

Pourtant, selon le Financial Times, Donald Trump a 11 points d'avance sur Joe Biden dans les sondages sur la gestion de l'économie. L'enquête FT/Michigan Ross montre en effet que les électeurs n'accordent pas de crédit au président alors que leurs finances s'améliorent.

Selon le sondage, 42 % des Américains estiment que Donald Trump serait le meilleur gestionnaire de l'économie américaine, tandis que 31 % seulement choisissent M. Biden. Environ un Américain sur cinq (21 %) a déclaré n'avoir confiance ni en l'un ni en l'autre. Pourtant, les électeurs rapportent des améliorations de leur situation financière personnelle et de leurs perspectives pour l'économie en général, ce qui soulève pose question de l'importance des sujets économiques sur l'élection américaine.

« Le message de Joe Biden selon lequel l'économie se porte bien sous sa direction n'a pas convaincu grand monde », a déclaré au quotidien britannique, Erik Gordon, professeur à la Ross School of Business.