En Chine, la secrétaire américaine au Trésor va mettre sur la table les « déloyales pratiques commerciales » de Pékin

C'est son deuxième voyage en Chine en moins d'un an. La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen y est attendue du 3 au 9 avril. Le déplacement débutera jeudi à Guangzhou par une rencontre de la ministre des Finances de Joe Biden avec des chefs d'entreprises américains implantés sur place et des responsables locaux.

Janet Yellen rencontrera ensuite à Pékin notamment le vice-Premier ministre He Lifeng, avant de retrouver à Pékin son homologue Lan Fo'an, ainsi que le Premier ministre Li Qiang et le gouverneur de la banque centrale Pan Gongsheng.

Les pieds dans le plat

Cette fois, Janet Yellen espère discuter des « pratiques commerciales déloyales » et mettre en particulier en avant « les conséquences sur l'économie mondiale de la surproduction chinoise », selon le département du Trésor. Washington s'inquiète tout particulièrement de la hausse des exportations chinoises à bas prix dans des secteurs tels que les véhicules électriques, les batteries lithium-ion ou encore les panneaux solaires, qui pourraient empêcher l'émergence d'une industrie américaine en la matière.

« Nous souhaitons voir une évolution dans un certain nombre de domaines », notamment la mise en place d'objectifs de production qui, de fait, dépasse ce que le marché mondial peut absorber », a souligné à l'AFP le sous-secrétaire américain au Trésor pour les affaires internationales Jay Shambaugh. Mais si des mesures commerciales doivent être prises, il est important que Pékin comprenne qu'il ne s'agit pas « d'une série de mesures anti-Chine ».

Fin 2023, Janet Yellen avait assuré que Washington continuerait à demander plus de clarté dans la politique économique chinoise, prévenant que la deuxième économie mondiale était « trop importante pour bâtir sa croissance sur les exportations ». D'autant que les difficultés sur le marché immobilier ou l'endettement des collectivités locales font craindre que les chocs qui secouent le pays ne finissent par avoir un impact au niveau mondial.

A la recherche d'une relation plus stable

Cette visite intervient tout juste huit mois après son précédent voyage, qui avait permis de stabiliser une relation conflictuelle entre les deux premières économies mondiales, notamment grâce à la création de groupes de travail bilatéraux consacrés aux sujets économiques et financiers. Dans un éditorial publié la semaine dernière, le quotidien d'Etat China Daily soulignait que Janet Yellen est connue pour « ses positions souvent pragmatiques et plutôt optimistes » concernant les relations sino-américaines. Opposant la secrétaire au Trésor aux « faucons anti-Chine de Washington » le quotidien estimait qu'elle était la personne idoine pour jouer un « rôle d'intermédiaire » grâce à la confiance acquise auprès de ses homologues chinois.

Aujourd'hui, les relations économiques entre les deux pays sont « indubitablement plus solides désormais qu'il y a deux ans », a affirmé un responsable du Trésor, prenant l'exemple d'une simulation réalisée ensemble « sur les conséquences d'une faillite d'une banque systémique dans l'un ou l'autre des deux pays ». Selon Brent Neiman, conseiller de Janet Yellen, les banques centrales des deux pays ont également comparé leurs modélisations en matière de risque climatique. « Nous connaissons nos homologues, leurs systèmes et ils connaissent les nôtres. Et franchement, si quelque chose devait mal se passer, nous savons qui appeler », a-t-il expliqué à l'AFP.

La sensible question des semi-conducteurs

Néanmoins, Pékin reste « sensible et énervé » par les efforts réalisés pour restreindre l'accès de la Chine aux semi-conducteurs de haute technologie, alors que le pays tente de faire monter son économie en gamme. En août dernier, le Trésor a mis en place un programme visant à suivre de près tous les investissements américains réalisés en Chine dans des secteurs considérés comme sensibles, se donnant la possibilité d'interdire certaines transactions.

Cela concerne notamment les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle (IA) pour lesquels une nouvelle régulation est attendue. Pour le ministre des Affaires étrangères chinoise, Wang Yi, l'approche américaine sur l'IA pourrait entraîner des erreurs aux conséquences « historiques ». Ces craintes pour la sécurité nationale sont également derrière la volonté de voir ByteDance, la maison-mère chinoise de TikTok, céder le réseau social.

Autre sujet de tension entre les deux géants économiques : selon une étude de la chambre de commerce américaine en Chine, un tiers des sociétés américaines estime être traité moins favorablement que leurs concurrents locaux par les autorités chinoises. Un problème de long terme qui concerne tant l'accès au marché que l'application de la réglementation, selon les entreprises. Le président chinois Xi Jinping a ainsi rencontré mercredi à Pékin des représentants américains du monde des affaires pour les rassurer. « Nous devrions chercher un terrain d'entente et construire davantage de consensus. C'est vrai entre nations et entre membres d'une même famille », a ainsi déclaré le dirigeant chinois.

