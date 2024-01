Semi-conducteurs : à Davos, les Etats-Unis se défendent de faire « un blocus technologique » contre la Chine

L'IA au cœur des discussions de Davos

L'intelligence artificielle est un autre point de discussion entre la Chine et les Etats-Unis. « L'IA doit être dirigée dans une direction qui bénéficie au progrès de l'Humanité et il doit donc y avoir des lignes rouges qui ne doivent pas être franchies et que tout le monde doit respecter », a déclaré ce mardi Li Qiang. « L'IA doit être inclusive et bénéfique pour tous, et pas uniquement pour un petit groupe de personnes », a-t-il alors fait valoir, assurant que la Chine « souhaite développer la communication et la coopération avec toutes les parties pour améliorer les mécanismes de gouvernance de l'IA ». Avant d'ajouter : « Les intérêts des pays en développement doivent être priorisés pour réduire la fracture technologique avec les pays développés ».

Son discours s'adresse ainsi officieusement aux géants américains comme OpenIA, Google et Microsoft, en avance sur cette technologie. Et pour cause, si les géants chinois Alibaba et Baidu ont annoncé avoir développé leurs propres concurrents nationaux du robot conversationnel de l'américain OpenAI, jusqu'ici, ces derniers n'ont pas fait beaucoup de bruit.