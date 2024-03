En mer Rouge, les attaques des Houthis font leurs premières victimes sur un navire de commerce

Première attaque mortelle des Houthis en mer Rouge. Ce mercredi, les missiles des rebelles du Yémen ont touché le navire MV True Confidence qui naviguait dans le golfe d'Aden, provoquant la mort de deux membres de l'équipage. Six autres ont été blessés, selon les autorités américaines. Selon une source du secteur du transport maritime, citée par l'agence Reuters, quatre marins ont été grièvement brûlés et trois portés disparus. Aucune information officielle n'était disponible dans l'immédiat sur l'état de santé des 20 marins et des trois gardes armés qui se trouvaient à bord du cargo. La plupart des marins sont des ressortissants philippins.

Abandon du navire

Selon l'opérateur grec du cargo True Confidence, le navire battant pavillon de la Barbade a été frappé alors qu'il se trouvait à une cinquantaine de milles nautiques au sud-ouest du port yéménite d'Aden. Il s'est alors embrasé et a dérivé. L'équipage a abandonné le navire.

« Aujourd'hui, les Houthis ont tué des civils innocents », a regretté le responsable américain.

L'agence britannique de sécurité maritime Ambrey a affirmé que ce vraquier appartenait à une compagnie américaine. Mais le responsable américain a assuré de son côté qu'il était lié au Libéria.

UKMTO a fait état d'une intervention des « forces de la coalition » auprès du navire endommagé. Les Etats-Unis ont mis en place en décembre une force multinationale au large du Yémen chargée de protéger les navires marchands contre ces attaques. Un représentant du département américain de la Défense, s'exprimant auprès de Reuters sous couvert d'anonymat, a déclaré que de la fumée émanant du True Confidence a été aperçue. Un canot de sauvetage a été vu à proximité du navire, a-t-il ajouté.

Intensification des attaques

Mardi, l'armée américaine a affirmé avoir abattu un missile et trois drones des rebelles yéménites qui visaient un destroyer de sa marine en mer Rouge. La veille, les Houthis avaient attaqué un porte-conteneur de l'armateur italo-suisse MSC, en affirmant qu'il s'agissait d'un « navire israélien ».

Le responsable américain a assuré que les Houthis avaient tiré cinq missiles antiballistiques au large du Yémen en deux jours, dont deux ont atteint leur cible.

En février, ces insurgés yéménites avaient attaqué un navire chargé d'engrais chimiques qui a fait naufrage et risque désormais de provoquer d'importants dégâts environnementaux en mer Rouge.

