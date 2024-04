Énergie solaire : Joe Biden dévoile un plan de 7 milliards de dollars de subventions

Les États-Unis poursuivent leurs engagements dans les énergies propres. Joe Biden a annoncé lundi, à l'occasion de la Journée de la Terre, l'attribution de 7 milliards de dollars en subventions destinées à des initiatives solaires résidentielles, longtemps considérées comme difficile d'accès pour les Américains à faibles revenus, permettant d'alimenter près d'un million de ces foyers, selon la Maison blanche.

Le financement de 7 milliards de dollars pour l'énergie solaire dans le cadre du concours de subventions « Solaire pour tous » de l'Agence pour la protection de l'environnement a été inclus dans l'Inflation Reduction Act (loi sur la réduction de l'inflation), texte phare de la présidence Biden sur le changement climatique.

« Solaire pour tous va nous permettre de respirer mieux et plus proprement », a déclaré Joe Biden, soulignant que les foyers à faible revenu peuvent dépenser jusqu'à 30% de leur salaire en facture d'énergie. Cette mesure permettra de créer 200.000 emplois et de faire économiser environ 400 dollars par an aux ménages participant au programme, a, en outre, précisé la Maison-Blanche.

Des investissements pour les communautés défavorisées

Les subventions allouées profiteront à 60 entités gouvernementales et ONG qui soutiennent l'adoption de l'énergie solaire dans les communautés marginalisées, réduisant ainsi leurs coûts énergétiques. Parmi les lauréats figurent plusieurs organisations qui prévoient d'équiper en énergie solaire des foyers amérindiens dans des États tels que l'Alaska, l'Arizona, le Nouveau-Mexique et le Colorado.

Le programme s'inscrit dans le cadre de l'objectif de Joe Biden, qui consiste à consacrer 40% des investissements fédéraux dans les énergies propres aux communautés défavorisées.

L'annonce du programme a été effectuée lors d'un déplacement de Joe Biden en Virginie. Elle donne ainsi le coup d'envoi d'une semaine d'activités visant à promouvoir le bilan de l'administration du président, en campagne pour sa réélection, en matière de changement climatique. Il a d'ailleurs également annoncé l'ouverture des candidatures pour rejoindre l'American Climate Corps, un programme visant à préparer les jeunes à des emplois dans des secteurs liés au climat.

Les jeunes électeurs sont une cible de choix pour le démocrate Joe Biden qui se prépare à affronter son prédécesseur républicain Donald Trump lors du scrutin présidentiel de novembre. « Je mettrai des dizaines de milliers de jeunes au travail, à l'avant-garde de notre résilience climatique et de notre avenir énergétique propre », a déclaré Joe Biden.

20 milliards de dollars pour des projets d'énergie propre

Le gouvernement américain avait déjà annoncé, début avril, des financements de 20 milliards de dollars pour des projets d'énergie propre et de lutte contre le changement climatique, une initiative orientée vers les communautés défavorisées, selon l'administration Biden.

Ces subventions, dévoilées par l'EPA, l'agence américaine de protection de l'environnement, et par la vice-présidente démocrate Kamala Harris, visent à mobiliser des capitaux privés pour soutenir « des dizaines de milliers de projets » liés à la réduction de la pollution, des coûts énergétiques et à la promotion des énergies propres. Ces 20 milliards sont censés agir comme levier de financement pour attirer 7 dollars de capitaux privés pour 1 dollar de fonds publics, précise un communiqué de l'EPA.

L'essentiel de la somme vient du Fonds de réduction des gaz à effet de serre, créé dans le cadre de l'Inflation Reduction Act. Ces fonds iront à huit organisations non-gouvernementales ou réseaux d'associations qui mobilisent prêts ou dons pour des projets d'énergie propre au niveau local.

Quelque 70% des financements doivent être consacrés aux communautés défavorisées, avait expliqué Kamala Harris lors de l'annonce. « Lorsque le président Biden et moi avons mis en place le plus grand investissement de l'histoire de notre pays pour lutter contre la crise climatique et construire une économie basée sur les énergies propres, nous nous sommes assurés que chaque communauté serait en mesure de participer et d'en bénéficier », avait-elle indiqué.

Les organisations à qui sont attribués ces fonds « contribueront à garantir que les familles, les petites entreprises et les dirigeants communautaires aient accès au capital dont ils ont besoin pour faire des projets climatiques et d'énergie propre une réalité dans leurs quartiers », avait-elle ajouté.

Les projets financés vont de panneaux solaires dans un restaurant de Détroit à l'installation de pompes à chaleur dans des habitations défavorisées. Ils comprennent aussi la réhabilitation de bâtiments dans des communautés pauvres des Appalaches (Est) ou encore la fourniture de batteries de secours à des logements de personnes âgées en Floride.

Trop tôt pour tirer un bilan des plans d'investissement de Joe Biden

Les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis ont diminué de 1,9% en 2023, selon un rapport en janvier du centre de recherche Rhodium Group. Cette baisse doit tripler pour que la première économie mondiale puisse tenir ses objectifs climatiques de l'accord de Paris. Les États-Unis se sont engagés à réduire de moitié leurs émissions d'ici 2030 par rapport à 2005. Pour l'instant, la baisse depuis 2005 est de 17,2%.

La diminution des émissions en 2023, par rapport à 2022, est notamment due à la baisse de la production électrique avec du charbon. Si les États-Unis produisent toujours 17% de leur électricité avec cette source d'énergie parmi les plus émettrices, ce chiffre atteint un plus bas historique, selon le Rhodium Group. La production d'électricité est progressivement remplacée par des centrales au gaz et les énergies renouvelables, mais la première solution, également émettrice, progresse deux fois plus vite que la seconde.

Néanmoins, selon le groupe de recherche, il est encore trop tôt pour tirer un bilan des grands plans d'investissement dans la transition énergétique du président Joe Biden. D'autant que, si la production électrique est en baisse, le secteur des transports, en tête en termes de gaz à effet de serre, émet toujours davantage (+1,6%), avec notamment une hausse du trafic aérien et une consommation d'essence qui grimpe.

Les États-Unis sont actuellement le deuxième plus gros émetteur de gaz à effet de serre en valeur absolue, derrière la Chine. Mais en prenant en compte les émissions historiques, c'est-à-dire cumulées depuis 1850, les États-Unis restent en tête du classement.

(Avec agences)