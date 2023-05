Espagne : accord entre les salariés et le patronat sur une hausse des salaires

« Les organisations syndicales et patronales sont de nouveau à la hauteur de notre pays », s'est réjoui la ministre communiste du Travail, Yolanda Diaz, sur son compte Twitter. Les syndicats et le patronat espagnol se sont mis d'accord sur une hausse des salaires de 4% cette année et 3% en 2024 et 2025 afin de compenser les augmentations de ces derniers mois. Cet accord concerne les salariés des conventions collectives et a été ratifié ce lundi par le syndicat UGT et par les organisations patronales CEOE et Cepyme.

L'autre grande centrale syndicale, Commissions Ouvrières (CCOO), doit l'approuver à son tour mardi. Une hausse additionnelle de 1% est prévue en cas d'inflation a des niveaux très élevés.

Cet accord n'entraînera toutefois pas de hausse automatique et généralisée des salaires dans le pays mais servira de base à la négociation collective dans les différentes branches.

Lire aussiEndettement : l'Espagne s'engage à repasser son déficit public sous la barre des 3% dès 2024

L'Espagne continue sa bonne dynamique

Avec une inflation contenue en dessous des 6% en début d'année contre 9,2 en moyenne dans le reste de la zone euro et une croissance de 5,5% en 2022 grâce au tourisme, l'Espagne est dans le peloton de tête des pays les plus dynamiques de l'Union européenne. Signe de cette bonne santé : le chômage a légèrement reculé pour atteindre 12,87% de la population active l'an dernier, avec une forte progression des emplois en CDI (+1,6 million), dopés par une réforme du marché du travail en vigueur depuis janvier.

Lire aussiInflation: l'Espagne bon élève de la zone euro

Le gouvernement a fortement aidé les ménages à hauteur de 50 milliards d'euros en supprimant la TVA sur les denrées alimentaires de premières nécessité ou en donnant un chèque de 200 euros aux familles avec des revenues inférieurs ou égaux à 27.000 euros par an.

Le PIB de l'Espagne a d'ailleurs progressé de 3,8% au premier trimestre par rapport au premier trimestre un an plus tôt alors que les économistes tablaient sur une hausse séquentielle de 0,3% du PIB et de 3% en rythme annuel.

Le Premier ministre socialiste, Pedro Sanchez, de retour au pouvoir depuis 2018, a ainsi déclaré : « il y a plus de paix sociale en Espagne que dans la majeure partie des pays de l'Union européenne car il y a un dialogue social que le gouvernement a rétabli ».