Inflation : l'Espagne bon élève de la zone euro

Après cinq mois consécutifs de baisse, l'inflation est légèrement remontée en Espagne en janvier. Elle atteindrait 5,8% d'après les données provisoires publiées par l'institut national des statistiques (INE). Ce chiffre est ainsi supérieur de 0,1 point au niveau de décembre (5,7%) mais reste néanmoins très éloigné du pic de 10,8% atteint en juillet, qui constituait un record depuis le début des séries statistiques démarrées il y a 38 ans.

Selon l'INE, ce léger rebond s'explique par une hausse du prix des carburants plus forte ce mois de janvier que celle enregistrée en janvier 2022, ainsi que par une baisse des prix du textile plus faible qu'il y a un an.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCA), qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, a lui aussi accéléré à 5,8%, soit « trois dixièmes de plus que le chiffre enregistré le mois précédent (5,5%) ».

L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte des prix de l'énergie et qui est corrigée des variations saisonnières, a quant à elle subi une nouvelle augmentation pour atteindre 7,5% sur un an, contre 6,3% en novembre et 7% en décembre.

Bon élève de la zone euro

Bien que le niveau d'inflation en Espagne demeure élevé, Madrid fait figure de bon élève par rapport à ses voisins de la zone euro, où le taux d'inflation était encore de 9,2% en moyenne en décembre. La péninsule ibérique était pourtant mal embarquée puisqu'elle a été l'un des premiers pays touchés par la flambée de l'inflation l'année dernière, en raison de son manque de connexions électriques avec le reste de l'Europe, qui a empêché la concurrence de jouer sur les prix de l'énergie.

En plus d'une inflation moindre que ses voisins, l'Espagne affiche une croissance robuste. Selon une première estimation publiée la semaine dernière par l'Institut national des statistiques (INE), elle a atteint 5,5% en 2022, en raison notamment de la nette reprise du tourisme. Ce chiffre, supérieur aux prévisions du gouvernement (4,4%), mais aussi de la Banque d'Espagne (4,6%), place l'Espagne dans le peloton de tête des pays les plus dynamiques de l'UE, où la Commission européenne s'attend à une croissance moyenne de 3,3%.

« Au vu de la situation actuelle, l'Espagne s'en sort bien », surtout comparé aux « autres grandes économies européennes », soulignait auprès de l'AFP Rafael Pampillon, professeur d'économie à l'université Ceu San Pablo de Madrid. Signe de cette bonne santé : le chômage a légèrement reculé pour atteindre 12,87% de la population active l'an dernier, avec une forte progression des emplois en CDI (+1,6 million), dopés par une réforme du marché du travail en vigueur depuis janvier.

50 milliards d'aides déjà déployés contre l'inflation

Le gouvernement espère voir les prix reculer au cours des prochains mois. Et a pour cela sorti le chéquier en débloquant près de 50 milliards d'euros pour aider les Espagnols à faire face à l'explosion de l'inflation. Parmi les mesures phares : la suppression de la TVA sur les denrées de première nécessité décidée fin décembre afin de contrer la flambée des prix alimentaires. Cela concernera notamment le pain, le lait, le fromage, les fruits, les légumes ou les céréales, durant les six prochains mois. La TVA sur l'huile et les pâtes a elle baissé de 10% à 5%.

Autre mesure mise en place afin de « compenser la hausse des prix des produits alimentaires » : une « aide de 200 euros » pour les familles dont les revenus sont inférieurs ou égaux à 27.000 euros par an. En revanche, depuis le 1er janvier, la ristourne de 20 centimes par litre de carburant dont bénéficiaient tous les automobilistes est désormais réservée aux « secteurs les plus touchés » par l'inflation, à savoir les transporteurs, les agriculteurs, les compagnies maritimes et les pêcheurs.

L'Espagne a aussi pu bénéficier du régime d' « exception ibérique » accordé par Bruxelles et qui lui a permis depuis l'été de plafonner les prix de l'électricité. Un régime dérogatoire qui doit en principe s'éteindre le 31 mai prochain, mais que le gouvernement espagnol va demander de prolonger.

