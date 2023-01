Etats-Unis : le chômage au plus bas depuis cinquante ans

Le marché du travail américain poursuit sur sa bonne lancée entamée dès la fin du Covid. De quoi rassurer la Fed qui entend s'appuyer sur la solidité de l'emploi pour poursuivre la hausse des taux et tenter de calmer ainsi l'inflation galopante. En décembre, l'économie américaine a créé plus d'emplois qu'attendu, faisant reculer le taux de chômage à 3,5%, selon les chiffres du département du Travail publiés vendredi. Du jamais vu depuis cinquante ans. Il était en novembre de 3,6%, selon des données révisées en baisse, et les analystes le voyaient rester stable.

Le département du Travail a fait état de 223.000 emplois non-agricoles créés le mois dernier et a révisé en baisse le chiffre de novembre, à 256.000 contre 263.000 annoncé initialement.

« Des créations d'emplois notables ont eu lieu dans les loisirs et l'hôtellerie, les services de santé, la construction, et les services sociaux, » a précisé l'institution dans son communiqué.

Un résultat qui satisfait l'administration Biden qui a fait le pari de trouver « un chemin pour réussir à faire baisser l'inflation, tout en maintenant (...) un marché du travail solide », selon les mots de la secrétaire d'Etat au Trésor Janet Yellen en septembre dernier. Le président américain Joe Biden a ainsi vu dans ces chiffres « une excellente nouvelle pour notre économie et une nouvelle preuve que (son) programme économique fonctionne. »

« En décembre, le taux de chômage est tombé à son plus bas niveau des 50 dernières années » et est « proche de son niveau le plus bas pour les Afro-américains et les Hispaniques, et (celui) des personnes handicapées n'a jamais été aussi bas dans l'histoire de notre pays », a salué le président démocrate dans un communiqué.

Face à l'inflation, la maîtrise de la hausse des salaires

A l'inverse, certains économistes estiment qu'il faudrait sans doute que le taux de chômage dépasse les 5% pour voir un ralentissement fort et durable de l'inflation.

Mais les chiffres révèlent observe également un ralentissement de la hausse des salaires, qui ont flambé depuis deux ans en raison d'une pénurie de main d'oeuvre dans le pays. C'est une condition sine qua non pour voir l'inflation rentrer durablement dans les clous.

Or, depuis deux ans, il n'y a pas assez de travailleurs aux Etats-Unis, notamment suite au phénomène de la « la Grande Démission », survenu à la suite des confinements du Covid-19.

Dans le détail, la croissance du salaire horaire moyen a été la plus faible depuis août 2021: +4,6% par rapport à décembre 2021, contre +4,8% en novembre, après un pic à 5,6% en mars. Et la hausse par rapport au mois précédent est de 0,3%, contre 0,4% en novembre.

La consommation reste fragile

Cette résilience du marché du travail, en favorisant les dépenses de consommation, augmente la probabilité que la Fed relève et maintienne pour un temps son objectif de taux au-dessus de 5,1%, la médiane des prévisions des responsables de la banque centrale.

La dynamique de l'emploi pourrait toutefois faiblir considérablement d'ici le milieu de l'année, le coût élevé du crédit pesant sur les dépenses de consommation et, in fine, sur les investissements des entreprises.

