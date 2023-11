États-Unis  : un Black Friday record avec près de 200 millions d'acheteurs

Les Américains ont eu une poussée de fièvre acheteuse lors du dernier Black Friday. Ils sont pas moins de 200 millions à avoir réalisé des achats lors de cette période, une hausse de 1,9% par rapport à 2022 alors que fédération du commerce de détail (NRF) s'attendait à un affaissement (-7,4%). La période considérée va du jour férié de Thanksgiving (jeudi) au « Cyber Monday », le lundi suivant, désormais traditionnelle journée de promotion en ligne, en passant par le Black Friday lui-même, vendredi.

Les consommateurs ont dépensé, en moyenne, 321 dollars chacun, selon la NRF, ce qui porterait le total à plus de 60 milliards de dollars, un chiffre que la fédération, contactée par l'AFP, s'est refusée à confirmer. Les ventes en ligne sur le seul Cyber Monday ont atteint 12,4 milliards de dollars, en hausse de 9,6% sur un an, d'après une enquête d'Adobe Analytics.

Plus de ventes en magasin qu'en ligne

Dans le détail, durant les cinq jours de la période de Thanksgiving, 121,4 millions de personnes se sont rendues physiquement dans un point de vente (-1%), soit moins que les 134,2 millions de résidents américains qui ont réalisés des achats en ligne (+3%), certains ayant utilisé les deux options. En effet, les opérations réalisées sur un smartphone ou un appareil connecté ont sensiblement diminué (-11%) sur un an.

Les cinq types d'articles les plus prisés ont été l'habillement (49% des acheteurs), les jouets (31%), les cartes cadeaux (25%), les livres, jeux vidéo et autres médias (23%), puis les produits d'hygiène et de beauté (23%).

Des promotions jusqu'à 75%

La NRF a notamment attribué le succès de cette séquence aux promotions consenties par les commerçants ainsi qu'à une météo favorable. Les magasins affichaient, en effet, des réductions pouvant aller jusqu'à 75%. La fièvre liée à cette traditionnelle journée de promotions s'était emparée depuis plusieurs semaines déjà des vitrines américaines et des boutiques sur internet. Tout particulièrement cette année, dès le mois d'octobre. « Les commerçants sont inquiets. Ils essaient de capter les dépenses des consommateurs tôt pour être sûrs de les obtenir », relevait Randy Allen, professeur de gestion à l'université Cornell. « Les clients vont chercher les articles dont ils ont vraiment envie et besoin plutôt qu'acheter beaucoup de choses par impulsivité, expliquait, de son côté, Neil Saunders, directeur à GlobalData. Ce qui n'est pas forcément bon pour les commerçants ».

Un consommateur américain qui s'est montré particulièrement « résilient »

Les craintes concernant une récession tant annoncée ne semblent donc pas s'être concrétisées lors de ce Black Friday et le consommateur américain s'est montré particulièrement « résilient », soulignent plusieurs experts.

Néanmoins, les incertitudes macroéconomiques incitent à la prudence. « La consommation s'est modérée par rapport aux trois dernières années », qui ont vu une ruée des achats après les premiers mois de la pandémie, a reconnu Matthew Shay, président de la NRF. Mais « les consommateurs sont encore vigoureux et nous nous attendons à ce que cela joue sur la période des fêtes », a déclaré le responsable, qui table sur des dépenses en hausse de 3 à 4% pour la période allant de début novembre à fin décembre.

En France, le « Black Friday » s'est aussi imposé comme la journée des bonnes affaires. En moyenne, les Français comptaient dépenser à cette occasion 416 euros d'après un sondage OpinionWay pour le spécialiste du commerce Bonial. « C'est vraiment à partir de 2019 qu'on a vu un effet de ces promotions » chez les consommateurs français, analyse le directeur de Colissimo Jean-Yves Gras dont le service de livraison assure entre « 2,5 et 3 millions de colis par jour » lors du Black Friday.

(Avec AFP)