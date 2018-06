Financement du terrorisme : nouvelle mise en examen pour Lafarge

[article mis en ligne à 15h17 le 28 juin 2018, actualisé à 16h51 le 28 juin 2018]

« Complicité de crimes contre l'humanité », « financement d'une entreprise terroriste », « mise en danger de la vie d'autrui » et « violation d'un embargo ». Conformément aux réquisitions du parquet de Paris, Lafarge, accusé d'avoir financé des organisations terroristes afin d'exploiter la cimenterie de Jalabiya en Syrie entre 2011 et 2015, a triplement été mis en examen ce jeudi 28 juin 2018, a appris l'AFP d'une source judiciaire.

Après huit mises en examen ces derniers mois, dont celle de l'ancien Pdg de 2007 à 2015, le cimentier, soupçonné d'avoir versé près de 13 millions d'euros pour favoriser les achats de matières premières ainsi que la libre circulation de ses salariés et de ses marchandises, a annoncé qu'il ferait appel, considérant que « les infractions reprochées ne reflètent pas équitablement les responsabilités de Lafarge ».

Le groupe LafargeHolcim dit, lui aussi, « prendre acte » des infractions reprochées « à la suite des actes individuels répréhensibles » survenus dans le cadre de ces opérations. La maison-mère « reconnaît » que le système de supervision ne lui a pas permis « d'identifier les manquements survenus à la suite d'une violation sans précédent des règlements et des règles de conformité internes par quelques personne ».

À cet égard, Beat Hess, le président du conseil d'administration, a déclaré : « Nous regrettons profondément ce qui s'est passé dans notre filiale syrienne et, dès que nous en avons été informés, nous avons immédiatement pris des mesures fermes. Aucune des personnes mises en examen n'est aujourd'hui dans l'entreprise. »

Et d'ajouter à propos de la fusion de Lafarge et d'Holcim en 2015, au lendemain des faits qui leur sont reprochés : « Avant la fusion, le Groupe Lafarge disposait d'un programme de conformité complet qui n'a pas été respecté. Nous avons encore renforcé le programme et la culture de conformité depuis la fusion, afin d'éviter que des erreurs similaires ne se reproduisent. »