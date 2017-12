Lafarge en Syrie : l'ex-DG, Eric Olsen, mis en examen pour financement du terrorisme

Eric Olsen, nommé en avril 2015 pour diriger le nouveau géant mondial du ciment issu de la fusion du français Lafarge et du suisse Holcim, avait quitté le groupe le 15 juillet 2017, à la suite d'une enquête interne sur d'éventuelles transactions avec des groupes armés en Syrie. (Crédits : Reuters)

Avec cette inculpation, ce sont six anciens cadres et dirigeants de Lafarge qui sont mis en cause dans cette affaire. Ils sont notamment accusés de financement du terrorisme, en l'occurrence, celui de l'organisation dite Etat islamique ou Daesh, en Syrie. Des ONG s'interrogent sur ce que savait l'Etat français.