Forum Europe Afrique : « L'important est que la valeur ajoutée reste en Afrique » (Thierry Breton, commissaire européen)

Nouer des partenariats durables et en particulier avec l'Afrique. Telle est l'ambition prônée par Thierry Breton. Mais pas à n'importe quelle condition. À l'occasion de l'ouverture du sommet Europe-Afrique organisé par La Tribune à Marseille ces lundi et mardi, le commissaire européen au marché intérieur a insisté sur la nécessité de resserrer les liens entre les deux continents notamment sur la question des matières premières critiques comme le lithium, le nickel, les terres rares ou encore le cobalt dont la demande va exploser dans les années à venir et dont l'Europe fait cruellement défaut.

« Une des priorités de nos relations est de sécuriser nos chaînes de valeur en cherchant à réduire notre dépendance, mais surtout en nouant des partenariats durables, notamment avec l'Afrique », a ainsi expliqué Thierry Breton à l'ouverture du Forum, ajoutant toutefois que « ces partenariats doivent également être bénéfiques pour le tissu social et l'industrie locale, et en particulier en Afrique ». Et d'ajouter que « l'important est de faire en sorte que la valeur ajoutée, la valeur créée, reste en Afrique ».

Un point sur lequel avait déjà alerté le président de l'Union africaine (UA), quelques jours plus tôt. Interrogé par La Tribune sur les priorités de l'UA dans l'élaboration de nouveaux partenariats économiques entre l'Europe et l'Afrique, Azali Assoumani, avait insisté sur la nécessité d'« augmenter nos productions et de garantir un rapport économique équilibré avec l'UE ». Mais, « l'Afrique ne doit pas être seulement un pourvoyeur de matières premières. L'Europe doit nous accompagner dans notre industrialisation et dans notre diversification économique », avait-il ajouté.

Réduire les importations tout en sécurisant les approvisionnements

En quête de métaux stratégiques, l'Europe cherche, en effet, à sécuriser son approvisionnement. Mi-mars, Thierry Breton présentait, dans ce but, les grandes lignes de la Loi sur les matières premières critiques (Critical Raw Materials Act) aux côtés de Valdis Dombrovskis, le vice-président de la Commission, et commissaire en charge du Commerce. L'objectif : réduire les importations des 18 métaux considérés comme stratégiques et sécuriser leur approvisionnement pour développer les filières industrielles locales permettant de décarboner l'économie de l'Union européenne. Plus précisément, le texte ambitionne de ne pas dépendre d'un pays tiers unique pour plus de 65% des importations européennes de chacune des 18 matières en question. Et ce, en simplifiant et en accélérant les projets d'activités extractives.

L'Europe ne peut toutefois pas espérer devenir indépendante sur l'approvisionnement en métaux. Il lui faut donc développer des partenariats avec des pays producteurs dont ceux d'Afrique. Mi-mars Thierry Breton avait ainsi évoqué des discussions avec la Namibie sur des projets pour développer la production de terres rares et de lithium et avec la République démocratique du Congo (RDC) sur la production de cobalt. Mais contrairement à la politique menée par d'autres pays, la Chine en l'occurrence, l'Europe veut proposer à ces partenaires un meilleur partage de la valeur, en finançant le développement de chaînes de valeur locale, à condition de respecter les normes européennes en matière d'environnement, de biodiversité et de social.

Un partenariat dans le numérique

« Cet objectif vaut aussi dans le domaine du numérique », comme l'a rappelé ce mardi, Thierry Breton. « Lors de chacune de mes visites et chacun de mes échanges en Afrique avec des acteurs du numérique, j'ai été marqué par la qualité et la créativité des contributions et en particulier des jeunes. Les idées, les talents, le potentiel sont là, avec d'ores et déjà des concepts d'applications particulièrement innovants qui pourraient évidemment bénéficier rapidement de la future constellation européenne souveraine », a-t-il détaillé.

Le commissaire européen évoquait ainsi la constellation de satellites baptisée Iris² (Infrastructure de Résilience et d'Interconnexion Sécurisée par Satellites) et destinée à sécuriser l'internet et les communications « partout » sur le territoire européen à partir de 2027, mais pas seulement. « Elle offrira une connectivité à toute l'Europe, notamment aux zones qui ne bénéficient pas aujourd'hui d'Internet haut débit, ainsi qu'à l'Afrique toute entière, s'appuyant en cela sur les orbites Nord-Sud de la constellation », avait expliqué Thierry Breton au moment du coup d'envoi de la constellation en novembre 2022. « Je tiens à souligner que le nom [de la constellation, ndlr], IRIS, a été proposé par des étudiants africains à l'occasion d'un concours que nous avions lancé. Je tiens à les féliciter. C'est un symbole, évidemment du lien étroit qui lie nos deux continents », s'est-il réjoui ce mardi.