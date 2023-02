Thierry Breton, l'architecte de la politique spatiale européenne qui a su imposer la constellation IRIS

Tel un bulldozer, Thierry Breton a tout emporté - quitte à froisser certaines susceptibilités à Bruxelles et dans certaines capitales européennes - pour imposer la constellation IRIS à l'Union européenne. En seulement un an. Ce tour de force incroyable permettra aux États membres de l'Union européenne (UE) « un accès garanti à une communication ultra sécurisée, globale, autonome et qui réponde à leurs besoins opérationnels », a rappelé lundi dans la soirée le commissaire européen pour le marché intérieur au Parlement européen à Strasbourg, qui a voté en faveur de ce programme souverain. Cette constellation est principalement dédiée à des usages gouvernementaux (services publics), notamment dans la sécurité et la défense.

« On le vit tous les jours en Ukraine, la connectivité par les satellites LEO dans des zones de conflit est absolument cruciale. C'est un élément désormais déterminant des théâtres d'opération. C'est une capacité essentielle - il faut bien dire les choses - que l'Europe n'a pas et que fournira IRIS », a expliqué Thierry Breton.

Et Thierry Breton n'a pas l'intention de souffler. Il veut continuer aller vite. Au pas de charge. Il compte lancer le principal d'offres d'ici à un mois « pour pouvoir avancer vite ». Le commissaire envisage la mise en service des services initiaux dès 2024, puis avoir des services complets en 2027. Le programme IRIS vise le déploiement de 170 satellites en orbite basse entre 2025 et 2027. L'UE prévoit de le financer à hauteur de 2,4 milliards d'euros, l'ESA apportant de son côté 750 millions d'euros. En outre, IRIS sera construite sur la base d'une partenariat public privé. « On va ouvrir cette possibilité à un ou plusieurs partenaires », a expliqué Thierry Breton.

Des critères d'éligibilité « exigeants »

« L'usage premier d'IRIS, je le répète et je crois que c'est très important, sera gouvernemental, a-t-il martelé à plusieurs reprises. Et ceci impose de restreindre la participation aux acteurs européens tel que le définit le programme spatial. On sait le faire. On l'a déjà fait avec Galileo par exemple. On sera évidemment le faire ». Dans ce contexte, les critères d'éligibilité pour les entreprises qui développeront IRIS, seront donc « exigeants », a confirmé Thierry Breton. « Nous ne compromettrons en aucun cas la sécurité et la souveraineté de cette infrastructure. Et je tiens à le dire très clairement, ce sera donc aux industriels à s'adapter, évidemment pas l'inverse », a-t-il insisté.

Pas question d'accepter des entreprises qui ont eu un lien technologique avec la Russie. « Nous ne pourrons accepter aucun risque d'interférences directes ou indirectes avec ceux qui présentent une surface de risques avec la Russie », a-t-il réitéré comme il l'avait déjà évoqué dans La Tribune. Car, a-t-il estimé, « la guerre en Ukraine change tout et de façon durable, probablement même certains disant définitives, en tout cas sur le très long terme ». Thierry Breton veut très clairement développer et concevoir une constellation souveraine pour des communications sécurisée, qui clairement font défaut aujourd'hui à l'UE. En outre, elle consolidera la souveraineté technologique de l'UE.

Thierry Breton souhaite donc intégrer l'état de l'art en matière de sécurisation de la connectivité en envisageant une utilisation du cryptage quantique. L'Agence spatiale européenne (ESA) s'est mis au diapason en sélectionnant en janvier pour le projet baptisé TeQuantSun, un consortium d'entreprises européennes, dirigé par Thales Alenia Space. Il devra développer des technologies de communications quantiques entre l'espace et la Terre afin de protéger les réseaux contre les cyberattaques. Ce programme s'intègre pleinement dans le programme IRIS.

Par ailleurs, le commissaire souhaite que ce programme soit « aussi l'occasion pour l'Union de faire de l'espace différemment en mettant à profit le tissu de startup du secteur, en donnant leurs chances à des nouvelles technologies ». Il prévoit notamment une participation des startup et des PME dans ce programme à hauteur de 30%. « Je mettrai en place une stratégie de passation de marchés publics qui permettra aux startup de développer des services spécifiques pour l'Union », a-t-il expliqué. Et de préciser qu'il « va s'agir que nos acteurs innovants se mobilisent pour pouvoir vraiment saisir ces opportunités qu'on leur tend. Je suis confiant. On fera tout pour les attirer, notamment à travers de contrats flexibles et avec une stratégie dite incore customer » (client principal, ndlr).

Une future stratégie spatiale européenne

Thierry Breton voit plus loin que la seule constellation IRIS, qui n'est finalement qu'un moyen, tout comme Copernicus et Galileo. Cette troisième constellation souveraine renforce l'Union comme un acteur majeur de l'espace. Il estime que IRIS est une infrastructure avec des visées géopolitiques. « De par sa couverture potentiellement globale, nous pourrons apporter de la connectivité là où c'est nécessaire. Et je pense bien entendu à l'Afrique où je souhaite que IRIS joue un rôle important pour l'ensemble du continent africain », a-t-il expliqué

THierry Breton a une vision d'une stratégie spatiale européenne. D'ailleurs, il va présenter début mars avec le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, une stratégie de l'espace et de la défense en suite directe de la Boussole stratégique. « Ce sera le premier texte de ce genre intégrant toute la dimension spatiale dans notre nouvelle approche de défense et proposant une doctrine spatiale, a-t-il souligné. « C'est une stratégie importante, un changement de paradigme au cœur duquel IRIS évidemment et son volet gouvernemental jouera pleinement son rôle ».