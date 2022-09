Fraude fiscale : Donald Trump poursuivi en justice par la procureure de New York

Donald Trump peut-il finir en prison? La question se pose de plus en plus à présent que la procureur générale de l'Etat de New York Letitia James qui soupçonne l'ancien président des Etats-Unis de fraude fiscale, vient ce mercredi, de porter plainte contre lui auprès d'un tribunal de Manhattan.

Cette procureure, une élue démocrate qui porte le fer judiciaire depuis des années contre le milliardaire, a indiqué qu'elle réclamait 250 millions de dollars de réparations au nom de l'Etat de New York, ainsi que des interdictions de diriger des sociétés pour Donald Trump et ses enfants Donald Trump Jr, Ivanka Trump et Eric Trump.

Il est notamment reproché à celui qui devrait prétendre à une nouvelle investiture du camp républicain d'avoir sous-évalué la valeur de certains biens de la Trump Organization (des immeubles, hôtels et golfs) afin d'obtenir des réductions d'impôts.

Un feuilleton judiciaire

Depuis sa défaite lors de sa réélection à la présidence, en janvier 2021, Donald Trump est sous les feux des projecteurs de l'administration américaine. En février 2022, c'est même le cabinet d'avocat du milliardaire Mazar qui a annoncé la fin de sa collaboration avec ce dernier après la découverte, par Letitia James, de documents incriminant la Trump Organization. Le cabinet avait alors affirmé que la comptabilité de Trump de l'année terminant le 30 juin 2011 à celle s'achevant le 30 juin 2020 « ne devrait plus être jugée fiable ».

En août, tout s'était accéléré. Le 8, le FBI perquisitionnait la résidence de Floride du sulfureux milliardaire, retrouvant par là-même des documents classés top secret, qui n'auraient pas dû quitter la Maison Blanche. Peu de temps après, Donald Trump avait été convoqué devant le bureau de la procureur pour répondre à ses questions. Il avait alors plaidé 440 fois son droit de ne pas répondre aux questions. Niant toujours les informations de la procureur et l'accusant de faire une « chasse aux sorcières ».

« Je n'ai jamais pensé que cette affaire serait portée devant les tribunaux - jusqu'à ce que je voie ses très mauvais sondages », a-t-il critiqué sur son réseau Truth Social.

Lire aussi: Comment Trump et Poutine dévoient le concept de vérité

Finalement, après trois ans d'enquête, le milliardaire se retrouve devant la justice et probablement au début d'une longue procédure judiciaire.

(Avec AFP)