Gaza : 200 morts après une frappe sur un hôpital, vague d'indignation contre Israël qui accuse le Djihad islamique

Au moins 200 personnes ont été tuées mardi soir par un tir sur l'enceinte d'un hôpital de la ville de Gaza, suscitant de vives réactions à l'étranger au onzième jour de la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement palestinien Hamas contre Israël.

« Des centaines de victimes se trouvent encore dans les décombres » de l'hôpital Ahli Arab, dans le centre de Gaza, où « 200 à 300 personnes sont mortes », a affirmé le ministère de la Santé du territoire palestinien contrôlé par le Hamas, qui a accusé Israël du tir.

Le mouvement islamiste Hamas au pouvoir à Gaza accuse Israël d'être à l'origine de cette frappe. L'armée israélienne impute elle le tir de roquette tombé sur l'hôpital au Jihad islamique, autre groupe armé palestinien. « D'après des informations des services de renseignements, basées sur plusieurs sources que nous avons obtenues, le Jihad islamique est responsable du tir de roquette raté qui a touché l'hôpital », a affirmé de son côté l'armée israélienne dans un communiqué.

Vague d'indignation et de condamnation

Le tir a suscité une vague d'indignation et de condamnation de pays arabes, contre Israël et au-delà. Des manifestants sont sortis dans les rues à Amman, Tunis, et dans plusieurs villes de Libye. A Ramallah, en Cisjordanie occupée, des heurts ont éclaté mardi soir entre des manifestants appelant au départ du président palestinien Mahmoud Abbas et ses forces de sécurité.

L'Eglise épiscopale à Jérusalem, qui gère l'hôpital frappé, a condamné une attaque « brutale » survenue « durant des frappes israéliennes », dénonçant un « crime contre l'humanité ». Le Hezbollah libanais, allié du Hamas, a appelé à une « journée de colère » mercredi pour condamner le tir meurtrier contre l'hôpital, un « massacre » dont il accuse Israël. Poids lourd régional, l'Arabie saoudite a dénoncé une « violation de toutes les lois et normes internationales », dénonçant la poursuite par Israël « des attaques contre les civils ».

« La France condamne l'attaque contre l'hôpital Al-Ahli Arabi de Gaza qui a fait tant de victimes palestiniennes. Nous pensons à elles », a réagi Emmanuel Macron, qui a également appelé à l'ouverture « sans délai » de l'accès à la bande de Gaza pour l'aide humanitaire. Joe Biden a lui fait part « de ses plus profondes condoléances pour les vies innocentes perdues dans l'explosion d'un hôpital à Gaza » et souhaite « un prompt rétablissement aux blessés » sans se prononcer sur l'origine de la frappe, a fait savoir mardi la Maison Blanche.

Joe Biden, qui a pris mardi le chemin d'Israël, a en revanche décidé de « reporter » une étape prévue mercredi en Jordanie, selon la Maison Blanche. Il promet de rester en contact « dans les prochains jours » avec les trois dirigeants arabes qu'il devait y rencontrer : le roi Abdallah II, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le dirigeant de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.