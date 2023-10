Israël-Palestine : les Gazaouis invités à fuir, Tsahal attend une « décision politique »

C'est une exception dans l'histoire d'Israël. En plein Shabbat, le repos hebdomadaire des Juifs, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a pris la parole vendredi soir.

« Nos ennemis n'ont que commencé à payer le prix. Je ne peux pas divulguer de quoi est faite la suite, mais je vous dis c'est juste le début », a-t-il notamment annoncé lors d'un discours à la nation.

Lire aussiLa pression monte, Israël appelle les habitants de Gaza à ne « pas tarder » à évacuer vers le sud

Et d'ajouter: « Nous nous battons comme des lions pour notre maison. Nous ne pardonnerons et n'oublierons jamais les actes barbares de nos ennemis et nous ne laisserons ni le monde ni quiconque oublier ces horreurs infligées au peuple juif », a ajouté le Premier ministre, avant d'assurer que « nous veillons à ce que la guerre continue grâce aux munitions et aux armes qui sont en route vers Israël. »

Tsahal attend « des discussions avec l'échelon politique »

Dans la journée du 15 octobre, l'armée israélienne - Tsahal - a déclaré attendre une « décision politique » pour mener une offensive terrestre dans la bande de Gaza, qu'elle pilonne sans relâche en représailles à l'attaque sanglante du Hamas du 7 octobre.

« Nous aurons des discussions avec l'échelon politique », a déclaré l'un des porte-paroles de Tsahal, Richard Hecht. « C'est un homme mort qui marche et nous irons jusqu'à lui », a-t-il poursuivi, ciblant le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinouar, considéré comme le cerveau de l'attaque du 7 octobre.

« Détermination (d'Israël) à détruire l'ennemi »

L'Etat hébreu a exhorté les habitants du nord du territoire palestinien assiégé - environ 1,1 million de personnes sur une population totale de 2,4 millions - à fuir vers le sud, affirmant cibler la ville de Gaza (nord) pour y détruire le centre des opérations du mouvement islamiste au pouvoir.

Des dizaines de milliers d'habitants de Gaza ont déjà gagné le sud, selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha), tandis qu'Israël a massé des dizaines de milliers de soldats autour de la bande de Gaza. Des milliers de frappes aériennes israéliennes ont été menées sur la bande de Gaza depuis l'attaque de commandos du Hamas sur le sol israélien.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a, lui, évoqué l'évacuation des civils de la bande de Gaza et « des questions humanitaires » lors de discussions avec des sénateurs américains dimanche, a rapporté son bureau. Il a souligné « la puissance militaire » et la « détermination (d'Israël) à détruire l'ennemi ».

Un million de personnes ont déjà été déplacées

Environ un million de personnes ont été déplacées dans la bande de Gaza par la guerre ayant éclaté après l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, a indiqué, ce 15 octobre, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA).

« Le chiffre va probablement monter puisque les gens continuent de quitter leurs maisons », a affirmé à l'AFP Juliette Touma, directrice de la communication de l'UNRWA.

Plus de 2.300 personnes sont mortes dans la bande de Gaza dans des frappes israéliennes, selon les autorités locales. Plus de 1.300 personnes ont été tuées en Israël lors de l'attaque des commandos du Hamas, durant laquelle 126 personnes ont également été capturées, selon les derniers chiffres fournis par des responsables israéliens.