Israël contre le Hamas : Lufthansa suspend ses liaisons vers le Liban par crainte d’une généralisation du conflit

Après Gaza, la guerre entre Israël et le Hamas, le conflit va-t-il s'étendre au Liban? C'est la question que semble se poser la compagnie aérienne allemande Lufthansa et qui l'a poussé à suspendre ses liaisons vers Beyrouth jusqu'au 16 octobre inclus, a indiqué vendredi soir à l'AFP un de ses porte-paroles, en invoquant « la situation actuelle au Proche Orient » comme raison de cette suspension. Cette information confirme celle déjà évoquée par l'AFP qui avait reçu une information, il y a une semaine, de deux passagers qui ne pouvaient plus prendre leur avion à Francfort pour Beyrouth.

Il s'agit donc du deuxième territoire sur lequel la compagnie décide de suspendre ses vols. Lufthansa avait déjà annoncé la suspension de ses liaisons vers Tel Aviv « en raison de la situation sécuritaire ». Cette suspension court jusqu'au 22 octobre, a rappelé vendredi soir le porte-parole à l'AFP.

Le Liban, prochain front de la guerre?

Pour rappel, une guerre à éclaté entre Israël et le Hamas après que l'organisation terroriste ait lancé une attaque sur le sol israélien, le 7 octobre, faisant au moins 1.300 morts israéliens, pour la plupart des civils, et 150 otages. Cet attaque ayant ensuite entrainé une riposte de l'armée israélienne qui a mené des raids dévastateurs dans la bande de Gaza contrôlée par le Hamas, où environ 2.215 Palestiniens -en majorité des civils- sont morts, dont 724 enfants, selon les autorités locales.

Si jusqu'ici, le conflit concerne essentiellement Gaza et Israël, le Liban est aussi la cible des deux camps. La région frontalière est le théâtre d'affrontements réguliers depuis près d'une semaine, mais les opérations étaient pour le moment restées limitées, de même que les bombardements israéliens sur les abords des villages frontaliers dans le sud du Liban. Vendredi soir, un journaliste de l'agence Reuters a été tué et plusieurs autres, parmi lesquels deux de l'AFP, ont été blessés lors d'un bombardement aux abords du village d'Alma el-Chaab, dans le sud du Liban, cible d'obus israéliens, selon des sources de sécurité libanaises.

Ce samedi, plusieurs « terroristes » ont été tués lors d'une tentative d'infiltration depuis le Liban déjouée par l'armée, a annoncé un porte-parole de l'armée israélienne.

« Des soldats de l'armée israélienne ont identifié il y a quelques heures un commando terroriste qui tentait de pénétrer en territoire israélien à partir du Liban. Un drone a pris pour cible ce commando et a tué plusieurs terroristes », a précisé le porte-parole dans un communiqué.

Le Hezbollah menace Israël

Les craintes sont dautant plus fortes que le Hezbollah, un mouvement islamiste proche du pouvoir iranien et très présent au Liban a menacé Israël.

« Nous sommes entièrement préparés et nous passerons à l'action au moment propice », a averti cheikh Naïm Qassem, numéro deux du Hezbollah.

Il a assuré que les messages adressés par plusieurs pays et des envoyés de l'ONU « ne (les affecteraient) pas ». Un message rempli d'ambiguïté. « On ne sait pas ce que cela veut dire », a réagi Phil Flynn. « Est-ce que l'Iran va lancer des attaques depuis d'autres pays, le Liban ou le Yémen? »

« Et si l'on découvre que l'Iran a participé à la préparation (de l'attaque du Hamas), cela va entraîner des représailles », fait valoir Mark Waggoner, d'Excel Futures. « Je ne pense pas que les Etats-Unis vont attaquer l'Iran, mais Israël le pourrait », estime-t-il.

Lufthansa organise toujours des vols de rapatriements depuis Israël Si les vols ont été largement réduits vers Israël, des vols d'évacuation de ressortissants allemands, bloqués en Israël, ont été organisés jeudi et vendredi par le gouvernement allemand. « Après environ 950 ressortissants allemands évacués jeudi, c'est plus de 850 Allemands qui sont partis d'Israël vendredi », a indiqué le ministère allemand des Affaires étrangères, sur X, vendredi soir. Ces vols, affrétés par la Lufthansa à la demande du ministère des Affaires étrangères, ont relié Tel Aviv à Francfort et Munich.

