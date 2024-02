Ultimatum d'Israël à Gaza  : sans la libération des otages avant le ramadan, Rafah ne sera plus épargnée

Pas moins de 1,4 million de Palestiniens entassés à Rafah vont devoir se préparer à faire face à une offensive d'Israël, à moins que le Hamas ne réponde aux exigences de l'Etat hébreu.

« Si d'ici au ramadan, les otages ne sont pas à la maison, les combats continueront partout, y compris dans la région de Rafah », a déclaré dimanche à Jérusalem le ministre israélien Benny Gantz, membre du cabinet de guerre de Benjamin Netanyahu.

« Le Hamas a le choix. Ils peuvent se rendre, libérer les otages et les civils de Gaza pourront ainsi célébrer la fête du ramadan » a ajouté l'ex-chef de l'armée dans un discours devant la Conférence des présidents des principales organisations juives américaines. Le ramadan, le mois saint des musulmans, doit commencer autour du 10 mars.

« Les négociations n'ont pas été très prometteuses »

De vives inquiétudes se sont exprimées dans le monde, y compris par Washington, allié d'Israël, face à la perspective d'une offensive contre Rafah. De son côté, la Cour internationale de justice (CIJ) a rejeté une requête de l'Afrique du Sud, qui lui demandait d'ordonner de nouvelles mesures suite à l'annonce d'Israël. « Quiconque veut nous empêcher de mener une opération à Rafah nous dit en fait de perdre la guerre. Je ne vais pas céder à cela », a rétorqué, de son côté, Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien samedi, avant de réaffirmer, le lendemain, viser « une victoire totale » contre le Hamas.

Des négociations impliquant les médiateurs égyptien, américain et qatari pour obtenir une trêve entre le Hamas et Israël incluant un échange entre otages israéliens et prisonniers palestiniens, ont eu lieu ces dernières semaines. « Les négociations n'ont pas été très prometteuses ces derniers jours », a dit samedi le Premier ministre du Qatar Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani à Munich. Mais « nous ferons de notre mieux pour nous rapprocher » d'un accord.

La CIJ va rendre un « avis consultatif » sur les conséquences juridiques de « l'occupation prolongée » du territoire palestinien

Par ailleurs, la Cour internationale de Justice (CIJ) tient à partir de ce lundi des audiences sur les conséquences juridiques de l'occupation par Israël de territoires palestiniens depuis 1967, avec un nombre inédit de 52 pays appelés à témoigner. Les Etats-Unis, la Russie ou encore la Chine s'adresseront aux juges lors d'une session répartie sur une semaine au Palais de la Paix à La Haye, siège de la Cour.

Le 31 décembre 2022, l'Assemblée générale des Nations unies avait adopté une résolution demandant à la CIJ un « avis consultatif » non contraignant sur les « conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ». Cela concerne « l'occupation prolongée » du territoire palestinien depuis 1967. La plus haute juridiction des Nations Unies doit aussi examiner les mesures « visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem ».

La CIJ est, en outre, invitée à examiner les conséquences de ce que la résolution de l'ONU décrit comme « l'adoption par Israël de lois et mesures discriminatoires ». Elle doit donner son opinion sur la manière dont les actions d'Israël « affectent le statut juridique de l'occupation » et sur ses conséquences pour les Nations unies et d'autres pays.

Selon la Cour, « l'organe, l'agence ou l'organisation requérant reste libre de donner suite à l'avis par tout moyen à sa disposition, ou de ne pas le faire ». Mais la plupart des avis consultatifs sont en fait suivis d'effet.

