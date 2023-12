Gaza : Washington appelle Israël à entrer dans une nouvelle phase de la guerre contre le Hamas

Israël doit mener une « transition vers une nouvelle phase de la guerre pour se concentrer sur des cibles importantes du Hamas ». Tel est le message qu'a tenté de faire passer le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, selon un responsable américain qui a requis l'anonymat, lors d'une rencontre avec le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer.

Ils ont échangé mardi au sujet de la guerre qui l'oppose, à Gaza, au Hamas et qu'Israël a juré de détruire après l'attaque menée le 7 octobre par des commandos infiltrés et qui a fait environ 1.140 morts, la plupart des civils, selon les derniers chiffres officiels israéliens. En outre, environ 250 personnes ont été enlevées, selon Israël, dont 129 restent détenues à Gaza.

Alliés historiques d'Israël, les Etats-Unis insistent de plus en plus pour qu'Israël privilégie des opérations plus ciblées. Le président démocrate, Joe Biden, a d'ailleurs publiquement fait état de ses désaccords avec le gouvernement conservateur de Benjamin Netanyahou.

21.110 morts dans la bande de Gaza

Et ce, alors qu'Israël a, de nouveau, intensifié ses frappes meurtrières sur Gaza mardi. Au total, 241 personnes ont été tuées lors des 24 dernières heures, selon le ministère de la Santé du Hamas. D'après ce dernier, les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza ont fait 21.110 morts depuis le début de la guerre, le 7 octobre. Ce bilan comprend 195 personnes tuées lors des 24 dernières heures, a précisé le ministère, qui a également fait état de 55.243 blessés depuis le 7 octobre. Or la guerre durera « encore de nombreux mois », a prévenu le chef d'état-major israélien, Herzi Halevi.

Néanmoins, les deux hauts responsables israélien et américain ont aussi échangé, mardi, de la nécessité de « préparer le jour d'après, y compris (la question) de la gouvernance et de la sécurité de Gaza, d'un horizon politique pour les Palestiniens et d'une poursuite du travail sur la normalisation », a précisé un responsable de la Maison Blanche.

Ils ont également évoqué « les étapes pratiques pour améliorer la situation humanitaire et minimiser le mal fait aux civils » et des « efforts » pour favoriser la libération des otages toujours aux mains du mouvement islamiste palestinien Hamas.

Nouvelle coordinatrice de l'aide humanitaire et de la reconstruction

Cette rencontre est intervenue le même jour que n'annonce par l'ONU de la nomination d'une ministre néerlandaise sortante, Sigrid Kaag, au poste de coordinatrice de l'aide humanitaire et de la reconstruction à Gaza. Cela fait suite à une résolution du Conseil de sécurité adoptée vendredi et qui exige l'acheminement « à grande échelle » de l'aide humanitaire à Gaza, mais pas un cessez-le-feu, dont ne veulent pas les Etats-Unis, principal soutien d'Israël.

Cette nomination a d'ailleurs été saluée par Washington, qui souhaite une coordination « sur les efforts visant à accélérer et à rationaliser l'acheminement de l'aide humanitaire vitale aux civils palestiniens à Gaza », a fait savoir le porte-parole du département d'Etat Matthew Miller dans un communiqué.

Concrètement, celle qui doit prendre ses fonctions le 8 janvier « facilitera, coordonnera, contrôlera et vérifiera les envois d'aide humanitaire à Gaza » et aura aussi pour tâche de mettre « en place un mécanisme des Nations unies pour accélérer les envois d'aide humanitaire à Gaza par l'intermédiaire d'Etats non parties au conflit », a précisé le porte-parole du secrétaire général Antonio Guterres dans un communiqué.

