Grande-Bretagne : qui a payé les vacances luxueuses de Boris Johnson ?

Une commission parlementaire britannique a ouvert une enquête sur les luxueuses vacances aux Caraïbes du Premier ministre Boris Johnson, afin de déterminer qui les a payées, rapportait la presse britannique dimanche. Selon l'hebdomadaire "The Observer", la commission parlementaire de la Chambre des Communes chargée de veiller au respect des règles de la vie parlementaire a ouvert son enquête en début de semaine. Boris Johnson et sa fiancée Carrie Symonds, qui ont annoncé fin février attendre un enfant, ont passé le Nouvel an sur l'île privée Moustique, de l'archipel caribéen des Grenadines.

Dans sa déclaration d'intérêts en tant que député, le Premier ministre a indiqué que ces vacances d'une valeur de 15.000 livres (17.300 euros) lui avait été offertes par l'homme d'affaires David Ross, un donateur du Parti conservateur. Mais David Ross a semé la confusion en niant, dans un premier temps, avoir remis une telle somme à Boris Johnson, avant de revenir sur ses dires par l'intermédiaire de son porte-parole pour affirmer qu'il s'agissait d'un "avantage en nature". Le parti travailliste, principal parti d'opposition, a exhorté la commission d'ouvrir une enquête. Downing Street, qui avait précédemment souligné avoir tout déclaré dans les formes, n'a pas souhaité commenter cette annonce.