Guerre en Ukraine : l'Otan commence le transfert des avions F-16 promis à Kiev

Ce n'est plus qu'une question de jours avant que l'Ukraine ne reçoive les avions de combat F-16 promis par l'Otan. « Je suis heureux d'annoncer qu'à l'heure où nous parlons, le transfert des avions F-16 est en cours, en provenance du Danemark et des Pays-Bas », a affirmé Antony Blinken en marge d'un sommet de l'Alliance, qui se tient ces mercredi et jeudi à Washington, aux États-Unis.

« Ces avions voleront dans le ciel ukrainien cet été pour s'assurer que l'Ukraine puisse continuer à se défendre efficacement contre l'agression russe », a précisé le chef de la diplomatie américaine devant un forum de discussion.

Dans un communiqué, la Maison Blanche a également indiqué que la Belgique et la Norvège se sont engagées à fournir d'autres avions dans le cadre d'une coalition de pays fournissant ces appareils à l'Ukraine. Annonce confirmée également ce mercredi côté norvégien par le Premier ministre, Jonas Gahr Støre. « La Norvège a décidé de donner six avions de chasse F-16 à l'Ukraine. Nous prévoyons de commencer à livrer les avions au cours de 2024 », a-t-il indiqué dans un communiqué distinct.

« Faire réfléchir » Vladimir Poutine

Volodymyr Zelenski s'est félicité ce mercredi de ces annonces. « Les F-16 rapprochent d'une paix juste et durable, en démontrant que la terreur doit échouer partout et à tout moment », a-t-il posté sur le réseau social X. Le dirigeant s'est dit « reconnaissant » envers ses alliés car les F-16 pourront « renforcer la défense antiaérienne » ukrainienne.

Pour Antony Blinken, la livraison de ces avions devrait « faire réfléchir » le président russe Vladimir Poutine « sur le fait qu'il ne survivra pas à l'Ukraine, qu'il ne nous survivra pas et que, s'il persiste, les dommages qui continueront d'être causés à la Russie et à ses intérêts ne feront que s'aggraver », a-t-il déclaré.

D'autant que, ce mardi, l'Otan a indiqué fournir à l'Ukraine un total de cinq systèmes de défense antiaérienne supplémentaires, dont quatre batteries de type Patriot, des missiles sol-air particulièrement efficaces pour intercepter les missiles balistiques russes. Des engins également réclamés de longue date par l'Ukraine. « Combinés aux systèmes de défense antiaérienne, les avions de chasse sont cruciaux pour permettre aux Ukrainiens de se défendre face aux attaques aériennes russes », a précisé le Premier ministre norvégien.

Multiples atouts...

Depuis des mois Volodymyr Zelensky réclame à ses alliés ce type d'avions. Mi-mai, il a déclaré à l'AFP que son pays en avait besoin de 120 à 130 pour mettre fin à la domination de la Russie dans les airs. Depuis, ses soutiens se sont engagés à lui en fournir, pour un nombre chiffré pour le moment à moins de cent et sur plusieurs années.

Les F-16 sont des atouts essentiels pour que l'Ukraine puisse espérer contester le contrôle de son ciel aux Russes, soulager sa défense antiaérienne et soutenir ses troupes terrestres. Ces avions de combat multirôles, de fabrication américaine, font partie des équipements les plus cruciaux que les Occidentaux se sont d'ailleurs engagés à lui livrer. Outre leur efficacité, leur intérêt est qu'ils sont très répandus (plus de 2.800 dans le monde, selon Military Balance). Il est donc plus aisé d'en obtenir auprès de multiples partenaires, de se procurer des pièces détachées et d'organiser la maintenance.

Pour autant, à l'instar des autres équipements donnés (missiles, canons, lance-roquettes, etc), leur déploiement et leur emploi « n'apporteront pas de changements majeurs dans la capacité de l'Ukraine à regagner du terrain », prévient Justin Bronk du centre britannique Rusi.

Avant l'invasion russe du 24 février 2022, l'Ukraine disposait d'avions de combat d'origine soviétique, en quantité insuffisante et beaucoup ont été détruits. C'est pourquoi les Ukrainiens ont rapidement demandé aux pays occidentaux de leur fournir des avions mais ceux-ci ont hésité pendant de nombreux mois, commençant par leur envoyer des appareils de conception soviétique prélevés dans les flottes des pays d'Europe de l'Est. Des engins, là encore, en nombre trop faible et avec une maintenance qui s'est avérée compliquée.

...et manières de les utiliser

Plusieurs missions d'importance seront assignées aux F-16, en fonction de leur nombre, de leur disponibilité et de celle des munitions. Ils permettront de renforcer la défense antiaérienne de l'Ukraine, en interceptant les missiles, les drones et, éventuellement, en menaçant les avions russes armés de bombes et de missiles air-sol. Ils viendront également soulager les systèmes sol-air ukrainiens, en quantité limitée et aux munitions rares et coûteuses.

Au plus près du front, ils feront face à un environnement très contesté. Ils seront « confrontés à des systèmes de défense antiaérienne et à des chasseurs russes, par conséquent, les options tactiques pour les pilotes ukrainiens autres que la frappe à distance sur des cibles fixes seront très limitées », a déclaré à l'AFP Justin Bronk. Néanmoins, ils auront « une influence au sol en offrant une capacité défensive pour contrer les hélicoptères d'attaque et les chasseurs-bombardiers soutenant toute éventuelle avancée russe », ajoute-t-il.

Plus largement, « les capacités du F-16 permettront à l'Ukraine de mettre en danger plus de cibles russes et donc d'améliorer sa position dans la guerre et à la table des négociations » si celles-ci doivent débuter, estime le centre de recherche américain CSIS dans une note de juin.

Précautions de rigueur

Reste que disposer de ces appareils est une chose, s'en servir correctement en est une autre. Il a ainsi fallu former les pilotes ukrainiens dans l'urgence, mais aussi les équipes de maintenance. « Ce ne sont pas seulement les pilotes que vous devez avoir » mais aussi « les responsables de la maintenance. Et nous travaillons avec diligence pour nous assurer que les Ukrainiens disposent » du nécessaire, a déclaré mi-juin le chef d'état-major des forces américaines Charles Brown.

Se pose aussi la question de la protection des bases où ils seront entreposés. Un problème récemment illustré par la capacité des Russes à frapper plusieurs bases aériennes ukrainiennes. « À un moment où l'Ukraine attend des F-16, la question de leur sécurité au sol se pose », a récemment estimé le centre de recherche ukrainien Defense Express, ajoutant cependant que les dimensions des F-16 leur permettraient d'être stockés sous des abris bétonnés. L'hypothèse de les baser hors d'Ukraine a aussi été évoquée par certains médias, sans être publiquement validée par les autorités ukrainiennes ou étrangères.

