Guerre en Ukraine : pour le moment, Kiev ne confirme pas l'usage de missiles nord-coréens par la Russie

Une question grave, dont la réponse définitive reste encore à éclaircir. L'armée de l'air ukrainienne a indiqué ce vendredi ne pas pouvoir confirmer à ce stade l'usage par la Russie de missiles nord-coréens, au lendemain d'accusations en ce sens portées par les Etats-Unis.

« A ce stade, nous n'avons pas d'informations sur l'usage de tels missiles », a ainsi indiqué le porte-parole de l'armée de l'air, Iouri Ignat, à la télévision ukrainienne. « Les Etats-Unis ont fait une déclaration en ce sens, dès lors des experts vont étudier l'épave de missile et nous pourrons dire ensuite si c'est le cas ou non, a-t-il appuyé. Je ne peux pas encore confirmer ».

La Maison Blanche affirmative sur le sujet

Les Etats-Unis, principal soutien militaire et financier de Kiev depuis le début de l'invasion russe il y a près de deux ans, ont en effet affirmé la veille que des missiles fournis par Pyongyang à Moscou avaient été utilisés lors des récentes attaques massives russes contre l'Ukraine.

« Nos informations indiquent que la Corée du Nord a récemment fourni à la Russie des systèmes de lancement de missiles balistiques et plusieurs missiles balistiques », a ainsi avancé le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby.

Le haut responsable a expliqué que les forces russes avaient lancé au moins un de ces types de missile le 30 décembre dernier, s'écrasant dans un champ de la région de Zaporijjia (sud du pays), et plusieurs autres le 2 janvier dans les environs et à Kharkiv (est de l'Ukraine). Les défenses anti-aériennes de l'Ukraine, cible d'un barrage de frappes par la Russie ces derniers jours, demeurent « absolument » une priorité, a ajouté jeudi John Kirby.

Une situation qui a conduit ce vendredi le président américain Joe Biden à exhorter le Congrès à « agir sans plus attendre » pour renforcer l'aide militaire à l'Ukraine. Sur ce front, les négociations sur la validation d'une gigantesque enveloppe de soutien à Kiev patinent toujours. En attendant, les Etats-Unis et leurs alliés vont porter la question épineuse devant le Conseil américain de sécurité de l'ONU, ce transfert de missiles représentant pour le pays une violation des sanctions de l'ONU imposées à la Corée du Nord.

D'autres transferts d'équipements militaires signalés

En octobre dernier, les Etats-Unis avaient par ailleurs affirmé que plus de 1.000 conteneurs d'équipements militaires et de munitions avaient été livrés à la Russie par la Corée du Nord. Ces derniers mois, la Corée du sud avait également estimé que son voisin avait fourni à la Russie plus d'un million d'obus d'artillerie destinés à sa guerre en Ukraine, recevant en échange des conseils techniques pour ses satellites. En échange de ces transferts d'armement, Pyongyang cherche à se procurer des équipements militaires russes et des « technologies sophistiquées », avait déclaré John Kirby, lors d'un point presse.

Lire aussiGuerre en Ukraine : après l'attaque de Belgorod, Poutine promet d'« intensifier » les frappes russes

Choi Gi-il, professeur d'études militaires à l'université Sangji, en Corée du Sud, a estimé ce vendredi auprès de l'AFP que les transferts d'armes entre Moscou et Pyongyang pouvaient être une manière pour la Russie « d'exprimer son mécontentement » quant au rôle de Séoul dans la guerre.

Selon l'expert, la Corée du Sud, qui est un important exportateur d'armes, « a aidé indirectement l'Ukraine à travers un accord d'armes avec les pays de l'OTAN pour compenser leurs livraisons d'armes à Kiev ». « L'invasion de l'Ukraine par la Russie a déclenché cette course aux armements entre les deux Corée », a-t-il ajouté.

La Russie et la Corée du Nord de plus en plus proches

L'affirmation hier du porte-parole du Conseil de sécurité nationale américaine intervient alors que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a appelé en ce début d'année à augmenter la production de lanceurs de missiles lors d'une visite dans une usine d'armement. Et ce, en préparation d'une « confrontation militaire » avec la Corée du Sud et les Etats-Unis, d'après l'agence d'Etat nord-coréenne KCNA.

La Russie a opéré un rapprochement accéléré avec la Corée du Nord depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. En septembre 2023, Kim Jong Un s'est rendu dans l'Extrême-Orient russe, où il a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine. Un rapprochement vu d'un très mauvais œil par Washington et les pays européens. En sachant que la Corée du Nord est déjà accusée d'avoir fourni à la Russie plus d'un million d'obus d'artillerie destinés aux opérations militaires en Ukraine.

Lire aussiMissile russe dans son espace aérien : la Pologne déploie quatre chasseurs F-16 à sa frontière avec l'Ukraine

Pour rappel, la Russie et la Corée du Nord, alliées historiques, sont toutes deux soumises à des sanctions internationales - la première pour son invasion de l'Ukraine et la seconde pour ses programmes interdits d'armes nucléaires et de missiles. Selon John Kirby, la Russie compte aussi acheter des missiles à son allié iranien. « Nous imposerons des sanctions supplémentaires contre ceux œuvrant à faciliter ces transferts d'armes entre la Russie et la Corée du Nord et entre la Russie et l'Iran », a exprimé le haut cadre américain récemment.

21 drones abattus, indique l'Ukraine L'Ukraine a dit vendredi avoir abattu 21 des 29 drones explosifs lancés par la Russie durant la nuit, sans faire état de dégâts majeurs. « La défense antiaérienne a abattu 21 des 29 drones d'attaque lancés contre les régions de Mykolaïv, Kherson, Dnipro, Tcherkassy, Kirovograd et Khmelnytsky » du sud et du centre du pays, a indiqué l'armée de l'air sur Telegram, précisant que ces engins étaient comme toujours des appareils de conception iranienne Shahed. En Russie, la ville de Belgorod, non loin de la frontière avec l'Ukraine, a appelé ce vendredi pour la première fois ses habitants à sécuriser leurs fenêtres pour se protéger d'éclats face aux bombardements ukrainiens qui s'y multiplient. « Les sauveteurs du département des situations d'urgence recommandent de scotcher les fenêtres. C'est un bon moyen de se protéger de l'onde de l'explosion : le verre n'éclate pas en petits éclats », a indiqué la mairie sur son compte Telegram.

(Avec AFP)