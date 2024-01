Guerre en Ukraine : après l'attaque de Belgorod, Poutine promet d'« intensifier » les frappes russes

Pas de répit des deux côtés du front ukrainien. En fin d'après-midi ce lundi, le président russe Vladimir Poutine a promis d'« intensifier » les frappes russes en Ukraine en représailles au bombardement d'une ampleur sans précédent par l'armée ukrainienne sur la ville russe de Belgorod samedi.

Cette déclaration intervient à la suite de plusieurs jours d'escalade des hostilités entre Russes et Ukrainiens après l'attaque qui a fait 25 morts samedi à Belgorod, en Russie, succédant à une attaque de missiles contre l'Ukraine vendredi dernier, qui avait fait une quarantaine de victimes tuées.

Le bombardement sur Belgorod est un « acte terroriste », selon Poutine

« Nous allons intensifier les frappes, aucun crime contre les civils ne restera impuni, c'est une certitude », a lancé Poutine lors d'une visite d'un hôpital militaire, affirmant que ces frappes seront menées « sur des installations militaires ».

« Nous frappons avec des armes de précision les lieux de prise de décisions, les lieux où se rassemblent les soldats et les mercenaires, d'autres centres de ce type, des installations militaires avant tout », a poursuivi le dirigeant russe.

Qualifiant d' « acte terroriste » le bombardement sur Belgorod, qui a fait 25 morts et plus d'une centaine de blessés, il a accusé les forces ukrainiennes d'avoir frappé en « plein centre de la ville, là où les gens se promènent, avant le réveillon du Nouvel an ». Vladimir Poutine a pour autant estimé que « l'Ukraine n'est pas un ennemi » en soi et accusé les Occidentaux d'utiliser les autorités de Kiev pour « régler leurs propres problèmes » avec la Russie.

Le président russe a aussi assuré que les forces de Moscou ont désormais selon lui « l'initiative stratégique » sur le front en Ukraine, où elles grignotent du terrain depuis l'échec de la contre-offensive estivale ukrainienne. Vladimir Poutine a également souhaité ce lundi « la bonne année » à plusieurs représentants de différentes formations de l'armée russe réunis autour de lui près de Moscou, selon des images diffusées à la télévision russe.

La ville de Donetsk aussi attaquée

Outre les lourdes frappes meurtrières des derniers jours, une attaque ukrainienne sur Donetsk au cours du Nouvel an a, elle, également fait quatre morts et 13 blessées, dans cette ville sous contrôle de Moscou dans l'Est de l'Ukraine, a annoncé un responsable installé par Moscou.

Donetsk, grande ville de l'Est de l'Ukraine, est passé sous le contrôle de séparatistes prorusses pilotés par Moscou en 2014 et est depuis régulièrement bombardée par l'armée ukrainienne.

L'Ukraine en deuil après plusieurs attaques de drones russes

L'Ukraine a de son côté affirmé avoir fait face au cours de la nuit du Nouvel an à une attaque « record » de 90 drones russes ayant visé plusieurs villes dont Odessa (sud) et Lviv (ouest), faisant au moins un mort. Le ministère ukrainien de l'Intérieur a enfin annoncé ce lundi la mort de deux personnes, une autre étant blessée, dans une attaque de drone sur un immeuble d'habitation dans la région de Soumy (nord-est).

Vendredi dernier, une attaque de missiles contre l'Ukraine, qualifiée de « massive » par Kiev, et a fait une quarantaine de morts. La capitale ukrainienne Kiev a observé un jour de deuil ce lundi pour les victimes de cette attaque, qui se montent à 19 dans la ville, a indiqué la municipalité.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis dans son discours pour la nouvelle année de « ravager » les forces russes en Ukraine, où de nouvelles frappes à Donetsk et Odessa dans la nuit de dimanche à lundi ont fait cinq morts. L'Ukraine disposera d'au moins « un million » de drones supplémentaires dans son arsenal l'année prochaine, a ajouté le président ukrainien, ainsi que d'avions de chasse F-16 fournis par ses partenaires occidentaux.

Poutine prépare sa réélection

Son homologue russe Vladimir Poutine a, lui, assuré lors de ses vœux de Nouvel an que son pays ne reculerait « jamais ». Même s'il n'a pas prononcé le nom de l'Ukraine, il a fait plusieurs allusions au conflit, saluant par exemple les soldats russes qui se battent pour « la vérité et la justice ».

Mais contrairement à l'année dernière, où le président était apparu flanqué de militaires en uniforme, il a cette fois proclamé que l'année 2024 serait celle de la « famille », devant l'arrière-plan traditionnel du Kremlin. Une stratégie de communication qui obéit à cet objectif : le Kremlin cherche à promouvoir une image d'unité autour de Vladimir Poutine, avant sa réélection inévitable lors de la présidentielle de mars.

(Avec AFP)