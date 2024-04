Guerre Israël-Hamas : après le retrait de l'armée israélienne de Khan Younès, les regards se tournent vers Rafah

Israël a retiré ses troupes du sud de la bande de Gaza, notamment de la ville de Khan Younès, après des mois de combats contre le mouvement islamiste palestinien Hamas, ont indiqué dimanche l'armée et des médias israéliens.

« Aujourd'hui, dimanche 7 avril, la 98e division de commandos de l'armée israélienne a terminé sa mission à Khan Younès. La division a quitté la bande de Gaza afin (...) de se préparer à des futures opérations », a déclaré l'armée dans un communiqué transmis à l'AFP.

L'armée aurait atteint ses objectifs

L'armée a toutefois précisé qu'une « force significative » continuerait à opérer dans le petit territoire palestinien au gré de ses besoins stratégiques.

« Une force significative menée par la 162e division et la brigade Nahal continue d'opérer dans la bande de Gaza pour garantir la liberté d'action de l'armée et sa capacité à conduire des opérations précises basées sur du renseignement », souligne son communiqué.

Le quotidien israélien Haaretz avance que le retrait de l'infanterie du sud de la bande de Gaza est motivé par le fait que l'armée y a atteint ses objectifs.

Selon un responsable militaire cité par le journal souvent considéré comme plus à gauche que la plupart des quotidiens généralistes, « nous n'avons plus besoin de rester dans le secteur sans nécessité » stratégique. « La 98e division a démantelé les brigades du Hamas à Khan Younès et tué des milliers de leurs membres. Nous y avons fait tout ce que nous devions faire ».

L'attention se porte désormais sur Rafah

Les Palestiniens déplacés de Khan Younès - une partie seulement des déplacés - peuvent désormais retourner chez eux après avoir trouvé refuge à Rafah, plus au sud près de la frontière avec l'Egypte, selon ce militaire.

Dimanche, un photographe de l'AFP a vu des dizaines de personnes quitter Rafah en direction de Khan Younès, à pied, en voiture ou sur des charrettes tirées par des ânes. Khan Younès, grande ville du sud de Gaza, a été des mois durant le théâtre d'incessantes frappes aériennes et d'intenses combats entre les forces du Hamas et l'armée israélienne.

L'attention se porte désormais sur Rafah où, malgré l'inquiétude de nombreuses capitales étrangères, Israël s'est dit déterminé à engager une offensive terrestre alors que plus de 1,5 million de Gazaouis y ont trouvé refuge.

La guerre de Gaza a été déclenchée après l'attaque sans précédent du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre, qui a entraîné la mort de plus de 1.170 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP fondé sur des chiffres officiels israéliens. Au moins 33.175 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont été tuées dans la campagnes de représailles militaires d'Israël, selon le ministère de la Santé de Gaza contrôlée depuis 2007 par le Hamas.

Le Royaume-Uni « choqué par le bain de sang »

Le Royaume-Uni est « choqué par le bain de sang » à Gaza et « cette guerre terrible doit cesser », a déclaré samedi le Premier ministre britannique Rishi Sunak, six mois après le début du conflit entre Israël et le Hamas. « Six mois se sont écoulés depuis l'attaque terroriste du 7 octobre, l'attaque la plus effroyable de l'histoire d'Israël », dit le Premier ministre dans un communiqué.

« Nous continuons à défendre le droit d'Israël à vaincre la menace des terroristes du Hamas et à défendre sa sécurité », a assuré Rishi Sunak. « Mais le Royaume-Uni tout entier est choqué par le bain de sang et consterné par le meurtre de braves héros britanniques qui apportaient de la nourriture à ceux qui en avaient besoin », a-t-il ajouté. Sept travailleurs humanitaires, dont trois Britanniques, ont été tués lundi dans le territoire palestinien par un drone israélien après avoir supervisé le déchargement d'un navire transportant de l'aide alimentaire.

« Cette terrible guerre doit cesser. Les otages doivent être libérés. L'aide (...) doit affluer », a poursuivi Rishi Sunak. « Les enfants de Gaza ont besoin d'une pause humanitaire immédiate, débouchant sur un cessez-le-feu durable à long terme », a ajouté le Premier ministre, estimant qu'il s'agit du moyen « le plus rapide pour faire sortir les otages et acheminer l'aide ».

(Avec AFP)